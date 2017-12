Tres avions comercials van veure el míssil coreà en ple vol

Els pilots de tres avions comercials van informar de l’albirament del que podria ser el míssil que Corea del Nord va llançar la setmana passada en direcció al mar del Japó, fet que planteja interrogants sobre els possibles riscos del programa d’armes nord-coreà sobre els vols civils. El vol 893 de Cathay Pacific, que viatjava de San Francisco a Hong Kong, va ser un dels avions que van veure “el que se sospita que era la caiguda” del míssil de Corea del Nord, segons va informar l’aerolínia. A més, els pilots de dos vols de Korean Air amb destinació a l’aeroport internacional d’Incheon, a prop de Seül, la capital de Corea del Sud, van veure “un flaix que, pel moment en què el van veure, podem assumir que es tracta del míssil”, va dir un portaveu de la companyia.

El projectil en qüestió, un míssil balístic intercontinental, va volar el dia 29 novembre durant 53 minuts abans d’impactar en aigües del Japó, a 965 quilòmetres de la costa en direcció est. Segons els analistes, el projectil tenia potencial per volar prop de 13.000 quilòmetres, un fet que posa tot el territori continental dels EUA en el seu rang de foc. Corea del Nord va batejar el nou míssil com a Hwasong-15 i les fotos del projectil suggereixen grans avenços en comparació amb models anteriors.

Com que els Hwasong-15 i altres míssils de Corea del Nord provats recentment es van llançar en un angle més alt, tots van aterrar molt més a prop que el seu abast real. Tot i això, diversos míssils han traspassat darrerament l’espai aeri de Corea del Nord i cada cop són més a prop de les zones freqüentades pels vols civils. Els míssils “entren principalment a l’espai aeri japonès”, va dir l’agència Flight Service Bureau, una firma de consultoria d’aviació amb seu a Florida. “Això crea un nou risc per a l’aviació civil”.

Cathay Pacific va dir que el seu avió era, dimecres passat, “lluny del lloc dels fets”, però no va dir fins a quin punt. L’albirament va ser notificat als controladors de trànsit aeri del Japó, i la “trajectòria del vol es va mantenir normal i no es va veure afectat”, va dir l’aerolínia. Korean Air va reconèixer que no tenia clar com de prop va passar el míssil del seu avió.

No seria la primera vegada que un míssil fa impacte contra un avió comercial. El vol 17 de Singapore Airlines, segons els investigadors del cas, va rebre l’impacte d’un míssil rus terra-aire quan volava sobre Ucraïna l’any 2014. Tot i que els míssils balístics intercontinentals, o ICBM, que Corea del Nord ha provat recentment no estan destinats a utilitzar-se contra avions, encara podrien suposar un risc per a les aeronaus comercials.

Els perills per a l’aviació civil

“És preocupant”, va dir al New York Times Peter Harbison, president executiu de CAPA-Centre for Aviation, una consultora especialitzada de Sydney, a Austràlia. Alhora, però, va assegurar que, malgrat que aquests míssils representen un perill, el risc és “baix en termes de probabilitat”.

Ni Cathay Pacific ni Korean Air han pres cap altra mesura de precaució en resposta als presumptes albiraments. “Hem estat en contacte amb les autoritats i els organismes de la indústria, així com amb altres operadors -va dir Cathay Pacific en el seu comunicat-. De moment ningú està canviant cap ruta o paràmetres de funcionament”.

“El risc és petit”, va dir Roger Mulberge, consultor de seguretat aèria amb seu a Bangkok. “Fins i tot amb la quantitat de trànsit aeri que hi ha aquests dies, al cel hi ha molt d’espai”. La tendència de Corea del Nord a disparar sense previ avís, però, és “preocupant”, ha admès.