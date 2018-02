Troben el cadàver congelat d'una assistenta domèstica filipina a Kuwait

Joanna Demafelis, de 29 anys, era una de les moltes persones filipines que, buscant una vida millor, havia deixat el país per anar a treballar a l'estranger. Ella, com uns 500.00 filipins, treballava a Kuwait, on durant els últims anys s'han denunciat diversos casos d'abús i maltractament de treballadors, principalment d'assistents domèstics. Fa una setmana, el cadàver de Demafelis, assistenta domèstica d'una parella formada per un libanès i una dona siriana, era trobat a l'interior del congelador de l'habitatge. El cos presentava símbols de violència -costelles trencades i hemorràgies internes- i l'autòpsia determinava que havia estat víctima de tortures i abusos sexuals.

Aquest divendres, i davant la indignació de bona part del país, el cos de Joanna Dematelis ha arribat a Manila, i dissabte viatjarà a Iloilo, la seva terra natal a uns 400 quilòmetres al sud de la capital. La parella per qui treballava Dematelis ha desaparegut i la policia kuwaitiana ha dit que "farà tot el possible" per trobar-los. Es creu, però, que el matrimoni va abandonar la casa, i també el país, al novembre del 2016 i que, per tant, el cadàver portava més d'un any ocultat al congelador. Aquest cas, que ha tensat les relacions diplomàtiques entre els dos països, ha reobert la realitat que s'oculta al darrere d'aquests treballadors, sovint víctimes d'explotació laboral i, fins i tot, d'esclavatge domèstic.



Una de les primeres conseqüències d'aquest episodi es va evidenciar el passat dilluns. El govern de Filipines hauria prohibit als seus ciutadans viatjar a Kuwait per treballar. A més, acusava l'estat del golf Pèrsic de fer els ulls grossos davant l'abús, el maltractament i fins i tot la mort de treballadors domèstics -també d'altres àmbits- procedents del país filipí. Així, dies després de la troballa del cadàver de Demafelis, el polèmic president de les Filipines, Rodrigo Duterte, va mostrar el seu malestar i va acusar els kuwaitians de "no tenir valors".



També ha acusat el país de permetre aquest tipus d'abusos sistemàtics. Des del govern de Duterte han responsabilitzat Kuwait de la situació que viuen aquestes persones que necessiten treballar a l'estranger per enviar diners a les seves famílies. De fet, l'economia de les Filipines està notablement condicionada per aquest perfil de treballadors: almenys un 10% treballa lluny de les illes. Aquest incident, però, ha accelerat el retorn de milers de filipins de Kuwait, que sofreixen algun tipus de problema o els hi caduca el visat i a qui el govern filipí els hi hauria pagat el vol de tornada.