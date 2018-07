Trump fa proves d'ADN per tornar a reagrupar pares i fills migrants separats a la frontera

A contrarellotge, el govern dels Estats Units s'afanya a fer proves d'ADN a famílies de migrants que van ser separades quan van creuar la frontera i que ara s'han de reagrupar abans del dimarts 10 de juliol, en compliment dels terminis establerts per la justícia. "Tenim 230 empleats treballant a les instal·lacions del Servei d'Immigració i Duanes d'una manera que no té precedents, fent anàlisis d'ADN", ha assenyalat el secretari del departament de Salut i Serveis Socials (HHS), Alex Azar, durant una conferència de premsa telefònica, en què ha explicat que l'objectiu és confirmar "els parentius de manera ràpida i precisa" que permetin que pares i fills tornin a veure's.

El funcionari assegura que l'administració complirà amb el termini donat per la justícia per dur a terme la reunificació dels nens amb els seus pares, encara que per a això l'HHS hagi de "rebaixar" els seus estàndards a l'hora d'avaluar la idoneïtat dels pares o tutors que es faran càrrec dels petits.

Les declaracions del secretari es produeixen abans que dimarts que ve es compleixi el termini donat per un tribunal de San Diego, que ha ordenat al govern reunificar els menors que van ser separats dels seus pares a la frontera. El jutge federal que va prendre la decisió, Dana Sabraw, va donar 14 dies de termini a l'administració per complir amb la sentència en el cas dels menors de 5 anys i de 30 dies per als més grans.

"No s'equivoquin, complirem amb els terminis oficials dels tribunals, però aquests no són terminis que obeeixin als temps que requereix donar el vistiplau als pares [...] Fins llavors, però, utilitzarem cada minut de què disposem per confirmar la relació i la idoneïtat dels pares", ha insistit Azar.

L'administració va posar en marxa l' abril passat les anomenades polítiques de "tolerància zero", per les quals els immigrants que creuen irregularment la frontera passen a ser processats criminalment, fet que implica la divisió de famílies amb menors.

A mitjans de juny, Trump va decretar la fi de les separacions de famílies a la frontera a causa de les dures crítiques rebudes i va optar perquè els menors continuïn detinguts amb els seus progenitors.

Des de llavors el govern ha reunit 538 nens amb els seus progenitors, tot i que més de 2.000 menors continuen, segons dades de Seguretat Nacional, reclosos i apartats dels seus familiars, en una mesura declarada il·legal.