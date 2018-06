El trauma infantil d'emigrar als Estats Units de Trump

El plor de les criatures que criden inconsolables els seus pares és realment commovedor. "Papi, mami!", sangloten les veus d'una desena de nens centreamericans després de ser separats dels seus pares en creuar la frontera per entrar als EUA des de Mèxic. Una nena de 6 anys del Salvador insisteix a demanar que la deixin trucar a la seva tia, que se sap el número de memòria. Vol que la tia li porti la seva mare "al més aviat possible".

La gravació, enregistrada d'amagat en un centre de detenció d'immigrants i emesa aquest dimecres per 'ProPublica', posa so real al patiment que genera la política de "tolerància zero" amb la immigració impulsada per Donald Trump, que des del mes de maig empresona tots els immigrants que travessen irregularment la frontera i els separa dels seus fills durant un temps indeterminat i arbitrari, que pot anar d'alguns dies a molts mesos.

"Aquest tipus d'experiència altament estressant pot afectar la formació de l'arquitectura cerebral dels nens", alerta Colleen Kraft, presidenta de l'Associació Professional de Pediatres (AAP és la sigla en anglès). L'advocat de la Unió Americana per les Llibertats Civils (ACLU és la sigla en anglès) Lee Gelernt va encara més enllà i qualifica de "tortura i abús de menors" la nova política migratòria de Trump, que està afectant molts nens de menys de 5 anys. "L'única cosa segura que tenen en aquesta edat és que els pares els protegeixen. Que de sobte això es trenqui i es quedin sols sense saber si tornaran a veure'ls els genera un trauma per a tota la vida", afirma.

"Vostè que té nens petits, ¿no sent empatia per aquestes famílies?", li preguntava indignat un periodista divendres passat a la portaveu de la Casa Blanca, Sarah Sanders, que esquivava totalment la qüestió i insistia a defensar que el govern simplement "fa complir la llei".

"Come on Sarah, you're a parent. Don't you have any empathy for what these people are going through?" CNN political analyst Brian Karem presses White House press secretary Sarah Sanders on family separations at the US-Mexico border https://t.co/b6r513WU0R pic.twitter.com/FqdjUK4Jhe — CNN (@CNN) 14 de juny de 2018

Gelernt assegura que ja són prop de 4.000 els nens que han passat per aquest trauma de ser separats dels seus pares, 2.342 dels quals només entre el 5 de maig i el 9 de juny, segons dades oficials. "Hem vist pares i mares histèrics perquè els prenien els fills i no entenien què estava passant”, afegeix l'advocat.

En la majoria dels casos els pares són empresonats durant un dia o dos fins que declaren davant del jutge, que els deixa en llibertat. El problema és que un cop a fora no recuperen els seus fills i s'han donat casos en què han trigat fins a 8 mesos a tornar a veure'ls.

"La llei nord-americana diu que si ets lliure tens dret a recuperar el teu fill; per què no els estan retornant els fills?”, pregunta l'advocat, que lidera una querella contra el govern de Trump per defensar precisament aquest "dret constitucional".

540x306 En el centre de detenció de McAllen, a Texas, nens que han estat separats dels seus pares dormen al terra. / Reuters En el centre de detenció de McAllen, a Texas, nens que han estat separats dels seus pares dormen al terra. / Reuters

Alguns mitjans han pogut accedir aquests dies a alguns dels centres de detenció per a immigrants, com el de McAllen, a Texas, centre neuràlgic de la nova política de detencions i separació de famílies de l'administració Trump. A dins es distribueixen els immigrants en quatre enormes gàbies de filferro. Diumenge passat hi havia un total de 1.100 persones, de les quals 200 eren nens no acompanyats. Dormien en matalassos de gimnàs estirats a terra i coberts amb mantes tèrmiques. Per a tots ells només hi ha quatre treballadors socials.

Les condicions d'aquests centres, "que inclouen forçar els nens a dormir en paviments de ciment, amb lavabos oberts, constant exposició a la llum, sense menjar ni beguda suficient, sense dutxes, són traumàtics per als nens. No són llocs apropiats per als nens", denuncia també Kraft.

La situació ha fet reaccionar fins i tot les Nacions Unides, que han advertit el president nord-americà que separar famílies és "inacceptable". A més de la primera dama, Melania Trump, prominents figures del Partit República, entre elles l'ex primera dama Laura Bush i el senador John McCain, han aixecat la veu contra la separació de nens i pares a la frontera.

Però Trump no dona el braç a tòrcer; al contrari, aquest mateix dimarts defensava, durant una convenció empresarial, que separar famílies "és l'única solució" per acabar amb la immigració il·legal, perquè "quan processes els pares per entrar il·legalment al país, has d'emportar-te els nens".

El president nord-americà insisteix a culpar el Partit Demòcrata de la situació pel bloqueig de la reforma migratòria, encallada al Congrés. Amb tot, el govern nord-americà ha fet un gir comunicatiu i ara nega que separar famílies sigui una política destinada a dissuadir els immigrants d'entrar als Estats Units il·legalment, com havia admès obertament en un principi.

540x306 Manifestació a Texas contra la política de Donald Trump de separar nens i pares a la frontera dels EUA / Mike Blake / Reuters Manifestació a Texas contra la política de Donald Trump de separar nens i pares a la frontera dels EUA / Mike Blake / Reuters

La Casa Blanca defensa ara que aquestes separacions "només són una forma de fer complir la llei", una llei que és la mateixa des de fa molts anys i de la qual culpen els demòcrates pel "buit legal" que tenen, diuen, en aquest aspecte.

"Però les anteriors administracions nord-americanes mai no van separar els nens dels seus pares", remarquen els advocats de l'ACLU, que rebutgen completament que aquesta pràctica emani de la llei actual. És més, denuncien que fins i tot els demandants d'asil, que no violen cap llei de migració, també estant sent detinguts i separats de les seves famílies.

"Molts immigrants renuncien a presentar la sol·licitud d'asil per poder recuperar els seus fills aviat", denuncia Madhuri Grewal, també de l'ACLU, i apunta el motiu real que al seu parer hi ha darrere de la política inhumana de Trump: "Si els separes dels seus fills, és molt més fàcil que desisteixin de reclamar els seus drets i no es resisteixin a la deportació".