Trump vol tenir una "base a la Lluna" per enviar astronautes a Mart

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha signat aquest dilluns una directiva amb una nova política espacial per als Estats Units que es fixa com a objectiu establir una base a la Lluna com a pas previ per enviar astronautes a Mart.

"La directiva que estic signant avui reenfocarà el programa espacial dels Estats Units en l'exploració humana i el descobriment. Marca el primer pas en el retorn d'astronautes nord-americans a la Lluna per primer cop des del 1972", ha dit Trump durant la cerimònia en la Casa Blanca.

L'última vegada que l'ésser humà va trepitjar la Lluna va ser en la missió Apolo 17 dels Estats Units el 1972. Dos dels astronautes d'aquella missió, Eugene Cernan i Harrison 'Jack' Schmitt, van fer tres caminades sobre la superfície lunar. El mateix Schmitt, de 85 anys, era present en la signatura de la nova directiva de Trump.

El president nord-americà anuncia així la seva intenció de tornar al satèl·lit natural de la Terra, però aclareix que aquest cop no hi deixaria només una bandera i petjades, sinó que l'objectiu és "establir una base per a un eventual viatge a Mart".



"Imaginin-se la possibilitat que ens espera en aquelles precioses i enormes estrelles si ens atrevim a somniar en gran. Això és el que el nostre país està fent de nou, estem somniant en gran", ha dit.



Al president l'acompanyaven en l'acte el director interí de la NASA, Robert Lightfoot, i el vicepresident dels Estats Units, Mike Pence, a més de la primera dona astronauta comandant de l'Estació Espacial Internacional, Peggy Whitson.