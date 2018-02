Trump ordena al Pentàgon una gran desfilada militar a Washington

El president nord-americà, Donald Trump, ha ordenat als oficials del Pentàgon i la Casa Blanca que comencin a planificar una desfilada militar a Washington semblant a la desfilada del Dia de la Bastilla que ell mateix va presenciar al juliol a París, informa 'The Washington Post'.

El 18 de gener, en una reunió al Pentàgon amb el secretari de Defensa, Jim Mattis, i el cap de l'estat major conjunt, Joseph Dunford, Trump va dir que volia una desfilada militar, diu el diari, que cita fonts oficials que demanen l'anonimat.

"Les ordres van ser: 'Vull una desfilada com la de França'", va dir el militar de Trump, segons el 'Post'. "Això s'està treballant en els nivells més alts de l'exèrcit", va afegir el funcionari.

La Casa Blanca va reaccionar amb una declaració on reconeix que Trump "ha demanat al departament de Defensa que explori una celebració en la qual tots els nord-americans puguin mostrar el seu reconeixement".

Segons un alt càrrec de la Casa Blanca que demana l'anonimat, la planificació de la desfilada es troba en l'etapa de "pluja d'idees" i encara no hi ha res decidit. Tampoc no s'ha fixat un calendari.

Trump ha declarat que va quedar impressionat amb la desfilada militar que va veure a París el 14 de juliol. Soldats nord-americans i francesos van desfilar per commemorar el centenari de l'entrada dels Estats Units a la Primera Guerra Mundial, en la tradicional marxa militar del 14 de juliol. Hi van participar vehicles blindats i també l'aviació.

"En gran mesura a causa del que vaig ser testimoni, podem fer alguna cosa així el 4 de juliol a Washington per Pennsylvania Avenue", va dir Trump als periodistes al setembre. "Ho estem estudiant".

La capital nord-americana ha estat l'escenari de desfilades militars en ocasions significatives, com la primera Guerra del Golf amb George Bush pare, però la festa nacional del 4 de juliol no inclou demostracions de força militar.