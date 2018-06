Trump i Putin acorden una cimera a Hèlsinki

La capital de Finlàndia, Hèlsinki, ha sigut finalment la ciutat escollida per a la primera reunió bilateral entre el president dels Estats Units, Donald Trump, i el president de Rússia, Vladímir Putin. Un emplaçament neutral, escenari de la diplomàcia de la Guerra Freda, que posa de manifest el mal moment que travessen les relacions entre els dos països, malgrat que els seus líders tinguin estils molt semblants i s’hagin elogiat mútuament en diverses ocasions. La cimera tindrà lloc el pròxim 16 de juliol, l’endemà que Putin presideixi la cloenda del Mundial de Futbol que acull el seu país i dies després que Trump assisteixi a la cimera de l’OTAN a Brussel·les, l’11 i 12 de juliol.

El Kremlin i la Casa Blanca van anunciar ahir de manera simultània la data i el lloc acordats dimecres durant la visita a Moscou de l’assessor de seguretat nacional de Trump, John Bolton. “Els dos líders debatran les relacions entre els Estats Units i Rússia i un conjunt de qüestions de seguretat nacional”, deia el comunicat de la Casa Blanca, en línia amb el del Kremlin, que parlava també de manera genèrica de “qüestions d’actualitat de l’agenda internacional”. El mateix Bolton, però, va admetre des de Moscou que un dels temes a tractar seran les acusacions d’ingerència en les eleccions nord-americanes que pesen sobre el Kremlin. Una investigació aprovada pel Senat dels Estats Units conclou, de fet, que el govern de Putin va interferir en els comicis per afavorir la victòria de Donald Trump. Unes acusacions que tant Putin com Trump insisteixen a negar, però que han enverinat encara més les relacions entre els EUA i Rússia, que ja s’havien trencat en l’etapa de Barack Obama arran de l’annexió de Crimea per part de Rússia i la seva intromissió en la guerra d’Ucraïna.

El conflicte d’Ucraïna, pel qual els EUA encara mantenen sancions econòmiques sobre Rússia, serà sens dubte un altre dels temes a tractar en la cimera bilateral, a més de la intervenció russa a Síria en favor del dictador sirià Baixar al-Assad. L’acord nuclear amb l’Iran, que Trump ha abandonat però que encara té el suport de Rússia, també estarà sobre la taula, així com la situació a Corea del Nord després del desgel de relacions amb Seül i Washington.

El Regne Unit i Ucraïna, atents

A més d’Ucraïna, el Regne Unit seguirà la cimera de Trump i Putin amb atenció i fins i tot amb por d’un possible acostament que trenqui l’aïllament internacional del líder rus. La premier britànica, Theresa May, manté oberta una guerra diplomàtica amb el Kremlin, al qual acusa d’estar al darrere de l’atac amb gas tòxic que va patir un exespia rus, Serguei Skripal, en territori del Regne Unit. Els Estats Units han donat suport fins ara a Londres en aquesta batalla i, potser per apaivagar els dubtes, el president Trump visitarà breument el Regne Unit després de la cimera de l’OTAN i abans de desplaçar-se a Hèlsinki per veure Putin.