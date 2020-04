Trump amenaça amb retirar fons a l'OMS pel seu "biaix cap a la Xina"

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat aquest dimarts a la nit de retirar els fons que aporta a l'Organització Mundial de la Salut (OMS) pel seu "biaix sinocèntric" i per haver-se "equivocat molt". Buscant probablement un cap de turc per al creixent nombre de casos i de morts al seu país, Trump va dir primer que "suspendria" directament els fons a l'OMS. Però, preguntat després per una periodista sobre si era el millor moment per retirar els fons en plena pandèmia de covid-19, va rectificar i va dir: "No he dit que ho faré, sinó que ho estudiaré".

Trump es va queixar de les crítiques de l'OMS a la seva decisió de tancar fronteres amb la Xina a finals de gener. "Es van equivocar i s'han equivocat en moltes coses", ha denunciat, després de deixar clar que l'organisme internacional, dependent de les Nacions Unides, "rep molts fons dels Estats Units". Washington, de fet, fa el 76% de les aportacions voluntàries a l'ens, que representen unes tres quartes parts del finançament total.

"Sembla que són molt sinocèntrics", va dir Trump sobre l'OMS durant la seva última roda de premsa diària pel covid-19. El president dels EUA també considera que l'OMS va avisar massa tard de l'epidèmia del nou coronavirus sorgit a la Xina. "Ho podrien haver sabut molt abans, de fet, ho haurien d'haver sabut molt abans i probablement ho sabien", va acusar, per immediatament afegir: "Suspendrem els fons a l'OMS, posarem en suspens tots aquests fons".

No seria la primera vegada, perquè des que va arribar a la Casa Blanca el magnat nord-americà ha posat fi a les aportacions dels Estats Units a uns quants organismes multilaterals com la Unesco, l'agència per als refugiats palestins i el Consell de Drets Humans.

Els Estats Units s'acosten ja als 400.000 casos de covid-19 i superen els 12.900 morts, després que ahir Nova York –epicentre de l'epidèmia al país– va registrar el seu rècord de morts diàries amb 731. Una pandèmia que s'està acarnissant sobretot amb la població afroamericana.

També als centres de detenció per a immigrants ja s'han detectat alguns casos de covid-19, per la qual cosa el govern es planteja deixar sortir-ne alguns que puguin ser població de risc, com els més grans de 60 anys i les dones embarassades. Es calcula que hi ha uns 35.000 immigrants en centres de detenció, i en quatre s'hi han registrat fins ara 19 casos de coronavirus, segons Efe. El Servei d'Immigració i Duanes, de fet, diu que ja ha identificat fins a 600 immigrants que serien població de risc, i 160 ja han estat alliberats.