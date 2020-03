Donald Trump prohibeix els viatges d'Europa als EUA durant 30 dies llevat dels procedents del Regne Unit

Donald Trump ha anunciat aquesta matinada que, almenys durant un mes, els europeus no podran viatjar als Estats Units. En el seu missatge a la nació, el president dels Estats Units ha informat que la mesura s'aplicarà "durant els pròxims trenta dies", però l'anunci oficial remès per la Casa Blanca no només no especifica la durada sinó que detalla que seguirà vigent "fins que el president hi posi fi".

La prohibició afecta els ciutadans de l’espai Schengen i aquelles persones que hagin trepitjat territori europeu en els 14 dies previs al seu viatge. El Regne Unit queda exclòs de la mesura més dràstica presa pel president nord-americà, després d'aprovar-ne una de similar a finals de gener per als viatgers procedents de la Xina. Entrarà en vigor divendres a la mitjanit hora dels Estats Units (4.59 h de dissabte a la matinada a Catalunya). Les principals excepcions s'apliquen als nord-americans i a aquells que disposin de residència permanent.

Dades de la web Flightradar24.com indicaven per al juny del 2016 que cada dia creuaven l'Atlàntic entre els Estats Units i Europa 2.464 vols. Molt probablement, aquesta xifra hagi augmentat significativament des d'aleshores.

Això malgrat que el virus ja s’ha propagat per tot el país -amb més de 1.200 casos diagnosticats i 37 defuncions confirmades en 42 estats i Washington DC-, de manera que la mesura sembla no tenir gaire sentit pràctic. Aquestes xifres, encara relativament baixes, estan vinculades a la manca de tests de diagnòstic disponibles, és a dir, que molt probablement les dades s'incrementaran a mesura que les proves es vagin distribuint i efectuant arreu del país. Com va assenyalar dimarts al Capitoli el doctor Anthony Fauci, director de l'Institut Nacional d'Al·lèrgies i Malalties Infeccioses, "es veuran més casos i les coses aniran a pitjor".

Ignorant tot això, Trump s’ha vantat de tenir "moltíssims menys casos" que una Europa que "ha fracassat a l'hora de prendre les mateixes precaucions i restriccions de viatge des de la Xina" que els EUA. Com a resultat, ha afegit el president, el país ha quedat "sembrat de viatgers [procedents] d'Europa" portadors del virus. I ha reblat: "Al començament del brot, vam establir restriccions de viatge àmplies a la Xina i vam posar en marxa la primera quarantena per mandat federal en més de 50 anys. Amb això vam declarar una emergència de salut pública i vam emetre el nivell més alt d’avís de viatges a altres països, a mesura que el virus propagava la seva horrible infecció. I duent a terme una acció intensa ben aviat, hem vist que hi ha menys casos de virus als Estats Units que ara a Europa. La Unió Europea no ha pres les mateixes precaucions i no ha restringit els viatges des de la Xina i altres punts calents. Com a resultat, gran quantitat de nous focus s'han sembrat pels Estats Units per viatgers procedents d'Europa".

Trump ha passat per alt que Itàlia, el país europeu més afectat fins ara, va aplicar les mateixes restriccions per als viatgers procedents de la Xina el mateix dia que Washington. A més, moltes línies aèries van anunciar la suspensió de les seves operacions amb el país on es va detectar aquest nou coronavirus.

El risc d'infecció per als nord-americans "és molt, molt baix", ha afirmat Donald Trump, abans d’afegir que les asseguradores mèdiques s'han compromès a incloure a les seves cobertures el tractament de la infecció. Això sí, no ha aclarit què passarà amb els prop de 30 milions de ciutadans que no tenen assegurança mèdica. També ha anunciat mesures econòmiques per pal·liar les conseqüències de la crisi.

Inicialment, d'acord amb les paraules textuals del president, que es poden sentir perfectament a l'enregistrament del discurs i llegir en aquesta transcripció, Trump ha dit que la prohibició de viatjar d'Europa als Estats Units també afectaria "l'enorme quantitat de comerç i càrrega […], tot allò que ve d’Europa als Estats Units és el que estem discutint". Però minuts després, a través del seu compte oficial de Twitter, ha rectificat aquest punt concret: "[…] Per favor, recordeu-ho, és molt important per a tots els països i les empreses que sàpiguen que el comerç no es veurà en cap cas afectat per la restricció de 30 dies de viatge d’Europa. La restricció afecta les persones, no els béns."

Hoping to get the payroll tax cut approved by both Republicans and Democrats, and please remember, very important for all countries & businesses to know that trade will in no way be affected by the 30-day restriction on travel from Europe. The restriction stops people not goods. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 12, 2020

En el discurs, que ha durat poc més de nou minuts, Trump també ha anunciat un seguit de mesures econòmiques per fer front a l'impacte de la crisi provocada per l'epidèmia.

Pronunciat amb to greu des del Despatx Oval de la Casa Blanca, el discurs ha acabat amb un to esperançat: "Com la història ha demostrat una vegada i una altra, els nord-americans sempre estem a l'alçada del repte i superem les adversitats. El nostre futur continua sent més brillant del que qualsevol podria imaginar. Actuant amb compassió i amor, curarem els malalts, cuidarem els necessitats, ajudarem els nostres conciutadans i superarem aquest repte més forts i més units que mai. Que Déu us beneeixi, i que Déu beneeixi Amèrica. Gràcies."

Sens dubte, de com afronti la crisi del coronavirus la Casa Blanca en pot dependre el resultat de la cursa electoral del novembre a la presidència dels Estats Units.

Poc després del missatge a la nació de Donald Trump, la NBA ha anunciat que suspèn la competició indefinidament després de conèixer-se un cas positiu, el del jugador francès dels Utah Jazz Rudy Gobert. A més, el matrimoni format pels actors Tom Hanks i Rita Wilson, que són a Austràlia, ha compartit a través de les xarxes socials que estan infectats pel virus.