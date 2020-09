Trump ha eludit impostos durant 20 anys, segons 'The New York Times'

El diari The New York Times ha obtingut un dels secrets més ben guardats de la Casa Blanca: les declaracions de la renda de Donald Trump i les seves empreses que el president s'ha negat a fer públiques. La investigació, que abasta els últims 18 anys, demostra que Trump no va pagar impostos en almenys 11 exercicis fiscals i que el 2016 i el 2017 (quan ja era president) només va pagar 750 euros a la hisenda federal. Tota una bomba a només cinc setmanes de les eleccions presidencials del 3 de novembre.

El diari explica que "les declaracions de la renda que Trump ha intentat mantenir secretes expliquen una realitat fonamentalment diferent de la que s'ha venut al públic nord-americà" i anuncia properes revelacions. Trump ja ha sortit al pas de la publicació assegurant que es tracta de fake news i ha al·legat que les seves declaracions estan sent auditades.

Segons conclou la investigació periodística -el diari diu que no publicarà els documents per protegir la seva font- Trump va fer servir mètodes "qüestionables" per rebaixar la seva factura fiscal, com una devolució de 72,9 milions de dòlars que ara és objecte d'una auditoria. En molts dels seus negocis, com els camps de golf, va declarar pèrdues milionàries, que no van impedir que continués gaudint del tren de vida d'un milionari, mentre desgravava de les seves declaracions el que la majoria consideraria despeses personals, com residències, avions i fins i tot 70.000 dòlars en perruqueria per aparèixer als programes de televisió que el van fer famós. Trump també es va desgravar els "honoraris de consultoria" facturats per la seva filla, Ivanka Trump. Així, la investigació no només acredita que Trump ha eludit sistemàticament les seves obligacions fiscals sinó que tampoc és un empresari d'èxit impulsor de l'economia nord-americana, com s'ha presentat davant la ciutadania.

La documentació a què ha tingut accés el Times acredita que Trump ha rebut més diners de l'estranger i lobis nord-americans que cap altre dels seus predecessors, tot i que no hi ha registres de connexions amb Rússia que no fossin conegudes.

Aquestes són les principals conclusions de la investigació:

Elusió fiscal

Trump va pagar a la hisenda molt menys del que és habitual entre els milionaris nord-americans: el 2017, de mitjana, un 24,1% dels ingressos que van declarar. Segons el diari, en les últimes dues dècades l'home que avui ocupa el Despatx Oval va pagar uns 400 milions de dòlars menys en impostos que la resta de contribuents rics.

Trump és el president dels Estats Units més ric de la història. Tot i així, ha pagat menys impostos que els seus predecessors. Barack Obama i George W. Bush van pagar regularment més de 100.000 dòlars anuals (i de vegades molt més) en impostos federals sobre la renda mentre van ser al càrrec.

Trump es va trobar amb importants factures fiscals després de l'èxit inicial del seu programa de televisió The Apprentice, però va esborrar la majoria d'aquests pagaments d'impostos mitjançant un reembossament. En total, va pagar inicialment 95 milions de dòlars a la hisenda, però després va aconseguir recuperar, amb interessos, 72,9 milions en devolucions, a partir de 2010.

La devolució va reduir la factura total de l’impost sobre la renda federal entre el 2000 i el 2017 a una mitjana anual d’1,4 milions de dòlars. En comparació, un nord-americà mitjà del 0,001% més ric va pagar uns 25 milions de dòlars en impostos federals sobre la renda cada any durant el mateix període. Trump va demanar la devolució al·legant enormes pèrdues, que podrien estar relacionades amb la fallida dels seus casinos a Atlantic City. En públic, però, havia assegurat que havia cedit la seva participació als negocis dels casinos.

Despeses personals o empresarials?

Trump va presentar despeses personals com a despeses d'empresa per deduir-se-les: residències, camps de golf, el seu avió, despeses de perruqueria -70.000 dòlars per aparèixer a The Apprentice- o els 100.000 dòlars que va pagar a la maquilladora preferida de la seva filla Ivanka. Per exemple, la seva finca de Seven Springs, a l'estat de Nova York, que la família Trump fa servir per passar les vacances, va ser declarada com a inversió immobiliària.

Despeses de "consultoria"

En gairebé tots els seus projectes, les empreses de Trump van destinar al voltant del 20 dels ingressos a "comissions de consultoria" inexplicables, que també es va desgravar fins a un valor de 26 milions de dòlars des de 2010. En alguns casos la seva filla Ivanka era qui cobrava per aquestes consultes, tot i ser la màxima executiva de l'empresa. Els registres privats de Trump mostren que la seva empresa va pagar una vegada 747.622 dòlars en honoraris a un consultor sense nom per a projectes hotelers a Hawaii i Vancouver. El mateix import apareix en la declaració d'ingressos que Ivanka Trump va fer pública el 2017.

Pèrdues milionàries

Des del 2000, Trump ha declarat pèrdues de 315 milions de dòlars als camps de golf, que sovint descriu com el cor del seu imperi. Gran part d'aquestes pèrdues han estat al Trump National Doral, un complex turístic a prop de Miami que va comprar el 2012. I el seu hotel de Washington, obert el 2016, ha perdut més de 55 milions de dòlars. La part més exitosa del negoci de Trump ha estat la seva marca personal. El Times calcula que entre el 2004 i el 2018 Trump va guanyar 427,4 milions de dòlars amb la venda de la seva imatge, una imatge de riquesa sense disculpes a través d’una astuta gestió empresarial.

L'editor executiu del diari, Dean Baquet, justifica la publicació de la informació en un article: "És el resultat d’examinar dècades de registres fiscals corporatius i personals del president Trump i els seus negocis als Estats Units i a l’estranger" amb l’objectiu de bastir "la imatge més comprensible possible de les finances i els negocis del president fins avui dia". L’editor afegeix que no faran públiques les gravacions que tenen per no comprometre unes fonts que han pres "enormes riscos personals per ajudar a informar la població". I recorda, finalment, que Trump ha trencat una tradició vigent des de mitjans dels anys 70 de divulgar la informació fiscal de tots els presidents que ha tingut el país.