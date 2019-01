Trump s’enroca amb el mur i reforça la pressió als demòcrates

Les posicions segueixen confrontades i inamovibles. La crisi de govern que es viu als Estats Units va sumar dimecres el seu dotzè dia sense un acord a la vista entre el president nord-americà, Donald Trump, i l’oposició demòcrata per reobrir el govern federal. A la Casa Blanca, en una reunió a porta tancada amb els líders republicans i demòcrates del Congrés, Trump va insistir que vol 5.600 milions de dòlars per iniciar la construcció d’un nou mur a la frontera amb Mèxic. Els demòcrates, que avui prenen el control de la cambra baixa per primer cop des del 2010, van tornar a negar-s’hi.

El tancament federal afecta 800.000 funcionaris, que han deixat de cobrar, la meitat dels quals segueixen treballant perquè són considerats “essencials”, com els controladors aeris. A més, s’espera que aviat també afecti el funcionament de programes socials i per a agricultors, dificulti la recollida d’impostos de la Hisenda nord-americana i provoqui problemes com l’acumulació d’escombraries en parcs nacionals.

“Els Estats Units necessiten una barrera física”, va afirmar Trump durant la reunió amb el seu govern, poques hores abans de trobar-se amb els líders del Congrés. El mandatari va assegurar que la frontera sud no atura ningú, permet “l’entrada de criminals i drogues al país” i facilita el tràfic de persones. La secretària del departament de Seguretat Nacional, Kirstjen Nielsen, que l’escoltava via teleconferència, li va donar la raó i va assegurar que cal afrontar “la crisi humanitària i de seguretat” que hi ha a la frontera.

Trump va intentar recuperar la narrativa de la crisi política i va tornar a culpar els demòcrates del tancament parcial “perquè es neguen a finançar la seguretat de la frontera”. A més, va voler escenificar la reunió a la sala de crisi de la Casa Blanca per emfatitzar “el problema de seguretat”.

Tot i així, la declaració del president sobre l’oposició va ser imprecisa. Els demòcrates es neguen a aprovar diners per construir el seu mur, però han ofert 1.300 milions de dòlars en mesures de seguretat fronterera. De fet, la futura líder de la Cambra de Representants dels EUA, la demòcrata Nancy Pelosi, va anunciar que el seu partit impulsarà dues iniciatives legislatives per reobrir el govern en els pròxims dies amb diners per a seguretat fronterera però no per al mur del president.

A un dia de l’inici del seu mandat com a senador de Utah, l’excandidat presidencial republicà Mitt Romney va criticar el lideratge de Trump en un article d’opinió al Washington Post. Va assegurar que el president no està “a l’altura del seu càrrec” i que les seves accions en matèria de política exterior han allunyat els Estats Units dels seus aliats.

“En una nació tan dividida, ressentida i enfadada, és indispensable un lideratge presidencial amb qualitats com el caràcter -va escriure Romney-. I és en aquest punt on el dèficit del titular ha sigut més evident”. L’exgovernador de Massachusetts va semblar que es postulava com el nou crític entre els legisladors republicans del president, després de la mort del senador John McCain i la retirada dels senadors Jeff Flake i Bob Corker.

Trump li va contestar ben aviat des de Twitter. “Parlem sobre Mitt Romney, però molt ràpid. La pregunta és: és un Flake? Espero que no. Preferiria que Mitt se centrés en la seguretat fronterera i en moltes coses més en què pot ser útil. Jo vaig guanyar i ell no. Hauria d’estar content per tots els republicans. Que sigui un jugador d’equip i guanyi!”