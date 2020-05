Trump considera "un honor" que els EUA siguin el país amb més casos i el Brasil bat el rècord de morts

El president dels Estats Units, Donald Trump, considera "un honor" que el seu país sigui el país del món amb més casos confirmats de covid-19: "És perquè estem fent més tests que ningú", ha dit. Per a Trump, aquesta dada és "un gran reconeixement a la realització de proves i a la feina que han fet molts professionals".

Amb més d'1,5 milions de casos confirmats i gairebé 92.000 morts, els Estats Units lideren de lluny els rànquings mundials, per davant de Rússia i del Brasil, segons el recompte de la universitat nord-americana Johns Hopkins. Arreu del món ens acostem als 4,9 milions de persones diagnosticades del covid-19 i més de 320.000 morts.

El continent americà s'ha convertit en l'epicentre mundial de la pandèmia, i la situació és especialment preocupant al Brasil, que dimarts va tancar la jornada amb 1.179 en un sol dia, la pitjor dada des del principi de la pandèmia. Dilluns el país dirigit per Jair Bolsonaro va superar el Regne Unit com el tercer amb més casos confirmats del planeta. El Brasil ha declarat un total de 271.628 casos confirmats i un total de 17.408 morts. A les ciutats de Rio de Janeiro i São Paulo ja estan ocupats més del 85% dels llits d'UCI, mentre el país continua sense ministre de Salut.

L'ultraconservador Bolsonaro ha gestionat la pandèmia evitant les mesures de confinament per preservar els interessos econòmics. Tot i que Trump considera el president brasiler com un aliat, ha dit que es planteja imposar restriccions de viatge als ciutadans del Brasil: "No vull que vingui gent malalta aquí i tampoc que allà emmalalteixin".

No és l'únic país del continent amb problemes. A Santiago de Xile les UCI estan al 90% de la capacitat i alguns metges alerten que estan morint pacients per manca de ventiladors o perquè no han pogut arribar a temps als hospitals. Al cementiri de la capital s'han cavat un miler de tombes per preparar-se per a una onada de morts.

A Lima, amb més de 90.000 casos confirmats i les UCI al 80% de capacitat, el govern ha afirmat: "Estem en guerra".

L'Organització Panamericana de la Salut ha posat l'alerta en una possible expansió del virus a la triple frontera entre Colòmbia, el Perú i el Brasil, dins la selva amazònica, i ha reclamat mesures per protegir les poblacions indígenes i les minories.

L'alerta coincideix amb la previsió del Banc Mundial que 60 milions de persones arreu del món poden caure en l'extrema pobresa aquest any, a causa de l'impacte econòmic de la pandèmia, que estima en un 5% de caiguda de l'economia global.

L'Àfrica, l'altra cara de la moneda

Amb una població més jove i amb menys recursos sanitaris el continent africà està demostrant per ara més capacitat per combatre la pandèmia. El secretari general de l'ONU, António Guterres, ha felicitat els estats africans per les seves "mesures de prevenció molt valentes", que expliquen que hi hagi 88.000 casos diagnosticats a tot el continent i menys de 3.000 morts, menys de l'1% de tot el planeta, quan el continent acull un 17% de la població mundial.