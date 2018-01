Trump no estava "plenament informat" quan prometia el mur amb Mèxic

El cap de gabinet del president dels Estats Units, Donald Trump, va dir ahir dimecres a un grup de legisladors demòcrates que Trump no havia estat "plenament informat" quan prometia als electors que construiria un mur al llarg de la frontera mexicana, durant la campanya electoral de l'any 2016, i va afegir que havia persuadit el president que realment no era necessari. També va expressar el seu optimisme per aconseguir un acord bipartidista d'immigració.



John F. Kelly, general Marine retirat a qui s'ha atribuït el mèrit de portar disciplina a la caòtica Casa Blanca de Trump en sis mesos que porta com a cap de gabinet, va explicar als membres del Caucus Hispà del Congrés que ell ha educat el president sobre la qüestió de la immigració i que Trump havia "evolucionat" en la seva postura respecte del mur.



Els comentaris són una cas inusual per a un cap de gabinet de la Casa Blanca donat que posen en entredit les declaracions públiques del president, contradient el missatge central de tota la seva campanya que era el de "construir el mur".

El president havia començat fa poc temps a suavitzar les seves declaracions sobre el mur, explicant a un grup de legisladors republicans i demòcrates a la Casa Blanca la setmana passada que no seria necessària una estructura de 2.000 milles perquè parts de la frontera ja són intransitables.

540x306 Frontera entre els Estats Units i Mèxic / EDUARD FORROLL Frontera entre els Estats Units i Mèxic / EDUARD FORROLL



Però al dir als legisladors que Trump havia errat bàsicament en començar a promoure un mur i alhora atorgar-se el mèrit d'haver-lo dissuadit, Kelly semblava expressar un sentiment que alguns li havien sentit ja expressar en privat a l'ala oest de la Casa Blanca: que és la seva feina fer de tutor d'un president que de vegades està mal informat i que mai no havia servit en un càrrec públic abans.



Alhora, els seus comentaris també donen a entendre que el mateix Kelly, que era secretari de seguretat nacional abans d'arribar a la Casa Blanca i defensava postures molt dures sobre immigració similars a les del president, s'està posicionant ara com una influència moderada per a Trump.



Kelly va fer aquestes observacions durant una reunió amb membres del Caucus Hispà, un grup conegut com el "Twos", els números 2 dels demòcrates i els republicans tant a la Cambra com al Senat, on intentava negociar un acord per protegir de la deportació de joves indocumentats immigrants que van arribar al país menors d'edat, els coneguts com a 'Dreamers' (somniadors). La reunió amb el grup va ser notificat per primera vegada per 'The Washington Post'.



Kelly va expressar la seva confiança en l'èxit de les negociacions per preservar les proteccions proporcionades pel programa DACA (sigles en anglès per a Accions Diferides per als Arribats en la Infantesa), la política de l'era d'Obama que Trump va anunciar que finalitzaria el passat setembre. El president va donar al Congrés sis mesos per aprovar un programa alternatiu que el substitueixi en la protecció d'aquests 780.000 joves. Trump acaba amb el somni de 800.000 dreamers



Diumenge passat, però, Trump va ser molt més pessimista sobre el futur del programa i va criticar els demòcrates. "El DACA probablement està mort perquè els demòcrates no el volen, només volen parlar i treure-li diners desesperadament al nostre exèrcit", va escriure a Twitter.



Kelly va dir als legisladors que va ser ell "qui va temperar" Trump "sobre el tema del mur, sobre el tema de DACA", segons va explicar Raúl Grijalva, demòcrata d'Arizona que va assistir a la reunió. El representant Luis V. Gutiérrez, demòcrata d'Illinois, que també va ser-hi, va citar Kelly dient al grup que "una paret de 15 metres (50 peus) d'un mar a l'altre mar brillant no és el que construirem".



Gutiérrez va dir als periodistes que en la reunió, Kelly va dir que durant la campanya presidencial "hi havia declaracions sobre el mur que no eren declaracions informades". Trump sovint insistia en la seva promesa de construir "un gran i preciós mur" per dinamitzar els seus mítings de campanya.



Marc T. Short, director d'assumptes legislatius de la Casa Blanca, va negar els comentaris que els demòcrates atribuïen a Kelly sobre la familiaritat del president amb els problemes d'immigració, i va dir a la CNN en una entrevista: "No recordo el general Kelly dient que el president no estava informat".