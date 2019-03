Trump aposta per reconèixer la sobirania d'Israel als Alts del Golan

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha apostat aquest dijous per reconèixer la sobirania d'Israel sobre els Alts del Golan, un territori disputat amb Síria que Tel Aviv va ocupar després de la guerra del 1976.

"Després de 52 anys, ja és hora que els EUA reconeguin completament la sobirania d'Israel sobre els Alts del Golan, que és d'una importància crítica i estratègica per a l'estat d'Israel i per a l'estabilitat regional", ha dit a Twitter.

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability!