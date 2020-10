Turquia amenaça amb accions legals contra el setmanari 'Charlie Hebdo'

La tensió entre Ankara i París continua creixent. Turquia ha promès emprendre accions legals contra la revista satírica francesa Charlie Hebdo, després que hagi publicat una caricatura del president, Recep Tayyip Erdogan, mentre aixeca el vestit a una dona deixant que se li vegi el cul. Els mitjans turcs han informat aquest dimecres que la Fiscalia del país ha iniciat una investigació oficial sobre la publicació.

La crisi entre França i Turquia s’ha agreujat després que Emmanuel Macron es comprometés a adoptar una postura més dura contra l’islam radical. Macron reaccionava així a l’assassinat del professor que va mostrar als alumnes de la seva classe les caricatures de Charlie Hebdo sobre Mahoma per parlar de la llibertat d’expressió.

Erdogan, que també ha iniciat accions legals contra un diputat antiislam dels Països Baixos per una altra vinyeta, va demanar als turcs que boicotegessin els productes francesos i va assegurar que Macron necessita sotmetre’s a teràpia. En concret, dissabte passat Erdogan es va dirigir al seu homòleg francès durant un discurs a la ciutat de Kayseri, al cor de Turquia, en els següents termes: "Quin problema té Macron amb l’islam? Quin problema té amb els musulmans? Macron necessita fer teràpia".

La sortida de to d'Erdogan s'hauria pogut quedar en una anècdota més de la coneguda i creixent mala relació entre els dos mandataris –amb inacabables fronts oberts–, o del llenguatge agressiu que sovint utilitza el polític turc. Però dos dies després, dilluns, Erdogan –ja erigit en líder del moviment– animava a castigar França boicotejant els seus productes, i acusava el president francès d'"islamòfob".

La disputa i la crida d'Erdogan ha tingut repercussions a escala internacional. Ha provocat boicots i protestes contra França en diversos països de majoria musulmana, inclosos Bangladesh, Kuwait, Jordània i Líbia. En certa forma, sense arribar a unes conseqüències tan greus com aleshores, l’episodi evoca els aldarulls que es van desfermar en el món musulmà quan el 1989 es va publicar la novel·la de Salman Rushdie Els versicles satànics i l’aiatol·là Ali Khamenei va decretar una fàtua, a principis de 1990, contra l’escriptor angloindi.



“No renunciarem a les caricatures”, va proclamar Macron –invocant el dret a la llibertat d’expressió– durant la sentida cerimònia d’estat en honor de Paty de la setmana passada a la Universitat de la Sorbona, a París. "Defensarem el laïcisme. I la llibertat que tu [Samuel Paty] sabies ensenyar tan bé. No renunciarem a les caricatures ni a les il·lustracions".

Les representacions del profeta Mahoma són àmpliament considerades tabú pel món islàmic i ofensives per als musulmans. Però el laïcisme estatal és fonamental per a la identitat nacional i els valors de la França republicana. Limitar la llibertat d’expressió per protegir els sentiments d’una comunitat en particular soscava la unitat i els principis fundacionals de l’Estat.