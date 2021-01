Twitter i Facebook suspenen els comptes de Trump per "perill de violència"

Després que els partidaris de Trump assaltessin el Capitoli aquest dimecres, Twitter i Facebook han pres una decisió sense precedents: bloquejar els comptes de Donald Trump i eliminar diversos dels seus missatges que consideren que suposen un "perill de violència". L'encara president s'ha quedat mut.

Les dues empreses han esborrat missatges del president en què posava en dubte el resultat electoral i celebrava l'assalt al Capitoli. Facebook ha suspès el compte de Trump durant 24 hores i ha fet el mateix amb Instagram, que pertany a la mateixa companyia. Twitter l'ha bloquejat durant 12 hores i li ha exigit que esborri tres tuits que considera que violen les seves normes. Si no ho fa, la suspensió serà indefinida, segons ha anunciat la firma de Jack Dorsey en un comunicat. També amenacen Trump amb la suspensió definitiva si torna a violar les seves polítiques.

Mentre els seus seguidors es reunien dimecres al Capitoli per impedir la certificació del resultat de les eleccions del 3 de novembre, Trump va acusar el seu número 2, el vicepresident Mike Pence, de "no tenir el coratge per fer el que havia d'haver fet", en referència a una possible invalidació dels resultats dels estats. En un vídeo publicat al seu compte de Twitter més tard, i que YouTube també va bloquejar, Trump instava els seus seguidors a "anar-se'n a casa", però també legitimava l'assalt reiterant que li havien "robat" les eleccions" i deia als assaltants "Us estimem".

La companyia va reaccionar etiquetant el tuit i impedint que fos respost, retuitat o que els usuaris el marquessin amb un "M'agrada". Més tard va ser Facebook qui, per primer cop a la història, va esborrar un missatge del compte del president. "Estem en una situació d'emergència i estem prenent mesures d'emergència adequades, fins i tot eliminar un vídeo del president Trump", va dir el vicepresident de la xarxa, Guy Rosen, que va argumentar que el vídeo "contribueix al risc de violència, en lloc de minimitzar-lo". Facebook també ha eliminat tot el contingut que celebrava l'assalt al Capitoli, les crides a portar armes a diferents llocs dels Estats Units, vídeos i fotos dels manifestants al Capitoli i qualsevol missatge que "intenti restablir la violència, en els pròxims dies". L'etiqueta #stormtheCapitol, que s'havia fet servir per organitzar la protesta, també va ser prohibida com a "perillosa", una categoria reservada al terrorisme i als grups d'odi.

Facebook també ha incrementat el control en els grups privats, on, segons els experts, s'organitzen accions militaritzades, i ara els missatges requereixen l'aprovació dels administradors dels grups, que també poden deshabilitar els comentaris que indueixin a l'odi. No ha impedit que continuïn actius centenars de grups amb lemes com "Aturem el robatori", i que convoquen esdeveniments.

La firma de Mark Zuckerberg també ha rebut crítiques per permetre l'organització de grups armats a través dels seus canals i per no haver censurat missatges de Trump que sí que havien estat marcats per Twitter. Facebook va començar a retirar grups extremistes de la plataforma l'agost passat però també se l'ha apuntat com a espai d'organització de la protesta de dimecres. "Les protestes violentes al Capitoli són una desgràcia", ha dit un portaveu. "Estem revisant i esborrant tots els continguts que inciten a la violència".