La UE avisa que no donarà més temps al Regne Unit a canvi de res

“Tot el que podia sortir malament, ha sortit malament”, deien ahir fonts europees. Brussel·les ja fa temps que s’ho mira tot amb la cella aixecada, amb la sorpresa i l’exasperació de comprovar que “res és racional” en el procés del Brexit. Ahir ja no quedava espai per a l’optimisme i així es va confirmar. I vist un altre no “decebedor” de Londres, que no posa propostes sobre la taula, la UE avisa que la pròrroga del Brexit no pot ser gratuïta. La Unió Europea ja s’ha cansat d’estar a disposició de Theresa May fins a altes hores de la matinada sense aconseguir res a canvi.

Des de la capital europea ja fa temps que esperen la petició de pròrroga, però vistes les reiterades negatives de Westminster i la falta de propostes “la disposició no és acceptar la petició a canvi de res”, constataven ahir les mateixes fonts. I així es desprèn del comunicat conjunt enviat ahir pels portaveus del Consell Europeu i la Comissió Europea: “Si hi ha una petició raonada de pròrroga per part del Regne Unit, els Vint-i-set la consideraran i decidiran per unanimitat”. El mateix comunicat avisa que la petició ha d’anar acompanyada d’una “justificació creïble” tant del motiu de la pròrroga com de la seva durada, perquè “caldrà assegurar el funcionament adequat de les institucions europees”.

Aquesta referència al funcionament de les institucions de la UE s’explica perquè el 26 de maig hi ha eleccions europees i els tractats no preveuen la possibilitat que un estat membre de la Unió no es presenti a les eleccions. Brussel·les treballa amb totes les opcions, però veu impossible que el Regne Unit continuï formant part del club comunitari per un període llarg de temps sense tenir representació parlamentària. Per això ahir, després de la votació, un dels eurodiputats amb pes en les negociacions del Brexit, l’alemany Elmar Brok, ja avisava en declaracions a Sky News que no pot no haver-hi unanimitat en els Vint-i-set si la pròrroga que demana el Regne Unit s’allarga més enllà del 24 de maig. Brok, com també apunten altres veus europees, insinuava a May que el més raonable ja és retirar la petició de marxar de la UE, arreglar els problemes que els britànics tenen a casa seva i, si cal, tornar a presentar la sol·licitud més endavant.

Aquest és el missatge que fa temps que repeteix Theresa May, i les institucions europees l’han començat a replicar. Fins ara, després de cada fracàs en les negociacions, Brussel·les emetia un senyal d’alerta que advertia de l’augment del risc que el 29 de març hi hagi un Brexit caòtic, és a dir, sense acord. Però en el comunicat d’ahir dels portaveus de Donald Tusk i Jean-Claude Juncker s’hi afegeix també que el que augmenta és el risc d’un “no Brexit”.

“Per la banda europea hem fet tot el possible per arribar a un acord. És difícil imaginar què més podem fer. Si hi ha una solució a l’impàs actual només es pot trobar a Londres”, constaten els portaveus europeus. Brussel·les avisa també que s’acceleren encara més les preparacions per a un Brexit caòtic, però tot dependrà de les votacions que es produeixin al llarg d’aquesta setmana i de quina sigui la petició que faci el Regne Unit.

Tot plegat es decidirà en la reunió del Consell Europeu que tindrà lloc els dies 21 i 22 de març, el primer punt de la qual és el Brexit, malgrat que els líders europeus tenen poques ganes de reunir-se per parlar només d’aquest tema. Tot dependrà de si May sobreviu i de si els britànics són capaços de decidir què volen.