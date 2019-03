La UE convoca una cimera extraordinària el 10 d'abril davant la nova negativa de Londres

Un altre ‘no’ de Londres, una altra reunió extraordinària a Brussel·les. Theresa May es tornarà a veure les cares el 10 d’abril amb els seus homòlegs europeus en una data en què se suposava que el Regne Unit ja no hauria de formar part de la Unió Europea. Però tampoc ha estat una sorpresa. Tot feia pensar el Londres tornaria a tombar l’acord i que, encara que no ho volguessin, es tornarien a reunir a Brussel·les. Serà el 10 d’abril, tal com ha comunicat el president del Consell Europeu, Donald Tusk, és a dir dos dies abans del dia en què s’acaba l’última pròrroga concecida.

La del president del Consell Europeu ha estat una de les veus més optimistes davant la situació i fins i tot aquesta setmana des de l’Eurocambra va reclamar no treure de sobre la taula la possibilitat que el Regne Unit no acabi marxant de la Unió Europea. Aquesta és una de les opcions possibles ara per ara. Els principals escenaris d’aquí al 10 d’abril són tres.

Pròrroga més enllà del 12 d'abril

Com es va acordar a la cimera del Consell Europeu de fa una setmana, May pot tornar a Brussel·les el 10 d'abril i demanar una pròrroga més llarga. Això sí, des de la capital europea s'han fet un fart de repetir que només seria factible si va lligada a alguna "novetat" política al Regne Unit. És a dir, a un nou procés polític (eleccions al Parlament o segon referèndum del Brexit). També es podria entendre com un nou procés polític si el que es busqués fos crear una nova majoria amb el partit laborista que permetés renegociar les línies vermelles fixades en la negociació duta a terme fins ara i pactar una relació futura entre el Regne Unit i la Unió Europea que sigui més estreta, és a dir, que el Regne Unit quedi a la Unió Duanera. El negociador en cap del Brexit, Michel Barnier, ho ha reiterat aquest divendres en una conferència. Aquesta opció, però, implica que el Regne Unit hauria de participar a les eleccions europees, cosa que es nega a fer i que també desperta reticències a Brussel·les per la possibilitat de tenir una Eurocambra encara més plena de brexiters i que el Regne Unit 'bloquegi' la política comunitària.

Sortida sense acord

És l'opció que sembla més possible des del punt de vista de la Comissió Europea i tal com es fa constar al comunicat enviat aquest divendres. A principis d'aquesta setmana l'executiu europeu va donar per conclosos gairebé tots els plans de contingència que, si no hi ha cap canvi, s'activaran automàticament el 12 d'abril, quan el Regne Unit marxi sense acord de la Unió Europea. La Comissió insisteix que aquests plans d'emergència no substitueixen l'acord perquè no són 'miniacords', sinó mesures unilaterals basades en la confiança que el Regne Unit serà recíproc. Abasta qüestions tan àmplies com la possibilitat de les companyies aèries britàniques de volar en l'espai aeri europeu o els drets dels estudiants d'Erasmus britànics a la UE.

Que no hi hagi Brexit

L'opció que menys agrada a Londres però que a Brussel·les es continua repetint és que el govern britànic retiri la petició de marxar de la Unió Europea, com va determinar la justícia europea. El Regne Unit té la potestat de retirar unilateralment l'article 50 del Tractat de la UE (el que fixa la possibilitat de marxar). I, a més, com ha recordat aquest divendres el secretari general de la Comissió Europea, Martin Selmayr, pot fer-ho fins al 12 d'abril a les 24 hores. Sigui com sigui, el Regne Unit ho haurà de demanar i la UE haurà de tornar a estudiar i consensuar què està disposada a acceptar.