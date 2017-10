La UE premia la lluita de l'oposició veneçolana

Era la candidatura favorita d’aquest any. El Parlament Europeu ha atorgat el premi Sàhkarov a la Llibertat de Consciència a la oposició política veneçolana, representada per l’Assamblea Nacional, el seu president, Julio Borges,així com als presos polítics Leopoldo López, Antonio Ledesma i Daniel Ceballos.

El premi a la oposició veneçolana és un reconeixement a la lluita de la Taula per a la Unitat Democràtica (MUD, per les sigles en castellà), una coalició electoral formada el 2008 en un intent d’unificar els moviments crítics contra el llavors president, Hugo Chávez. El guardó envia també un senyal molt simbòlic cap a la oposició que es troba més desunida que mai després de les eleccions a l’Assamblea Constituent que van tenir lloc a finals de juliol i de les discrepàncies que hi ha hagut perquè alguns dels seus candidats que han estat escollits com a governadors hagin acceptat el càrrec, malgrat les denúncies d'irregularitats en els comicis regionals.

L’Eurocambra vol donar així un clar suport a l'oposició en un moment de màxima tensió al país, on la democràcia, els drets humans i l’economia i teixit social estan molt ressentits, segons lamenta la institució. La candidatura veneçolana ha estat promoguda pels grups liberals i populars del Parlament Europeu. No és la primera vegada que és candidata, ja ho va ser el 2015.

El premi Sàhkarov és un guardó que concedeix tots els anys el Parlament Europeu i s’atorgarà en una cerimònia el proper mes de desembre al Parlament Europeu d'Estrasburg. Creat l'any 1988 en reconeixement a totes les persones o col·lectius que treballen en defensar els drets humans i les llibertats fonamentals. El premi està dotat amb 50.000 euros.

L’any passat va recaure en Nadia Murad i Lamiya Aji, supervivents del genocidi iazidista perpetrat per l’Estat Islàmic.

Aquest any també eren finalistes l’activista pels drets humans de Guatemala Aura Lolita Chávez Ixcaquic, que lluita per la protecció dels recursos naturals i el dramaturg, periodista i escriptor eritreu Dawit Isaak, detingut el 2001.