La UE també amenaça Trump amb aranzels

La Unió Europea (UE) es prepara per a una guerra comercial amb els Estats Units. Si Donald Trump no té manies a l’hora de mostrar la seva cara més proteccionista, Europa no es quedarà amb els braços plegats. Davant l’amenaça del president dels Estats Units d’apujar els aranzels a les importacions europees d’acer i alumini, Brussel·les està disposada a respondre amb la mateixa arma.

Si l’administració nord-americana compleix l’amenaça, la Unió Europea (UE) imposarà aranzels a productes de marques simbòliques, com els texans Levi’s i les motos Harley Davidson. També a productes alimentaris nord-americans com el suc de taronja, l’arròs i la mantega de cacauet. Ho va anunciar ahir la Comissió Europea (CE) després d’una reunió de comissaris per començar a traçar el pla europeu en cas que Trump faci realitat l’amenaça. No es tracta d’una represàlia, assegurava ahir Brussel·les, sinó de mesures per “equilibrar” les posicions comercials entre els dos blocs.

La llista de productes i marques nord-americanes que es veurien afectades per nous aranzels europeus no és oficialment pública, però l’executiu comunitari s’ha encarregat de filtrar-la amb l’esperança que serveixi com a mesura dissuasiva. “Confio de veritat que la pujada d’aranzels no es produeixi, perquè en una guerra comercial no hi ha vencedors, només perdedors”, va subratllar la comissària europea de Comerç, Cecilia Malmström, que va qualificar la mesura que ha anunciat Washington de “profundament injusta”.

Llocs de treball en perill

La UE està preocupada per les conseqüències que la imposició d’aranzels del 25% sobre les importacions d’acer i del 10% sobre les d’alumini tindrà a Europa. Brussel·les va avisar ahir que estan en perill “milers” de llocs de treball a la UE i va demanar al president dels Estats Units que s’ho repensi. Quan va anunciar la mesura, Trump va assegurar que “les guerres comercials són bones i fàcils de guanyar”. Ahir el president del Consell Europeu, Donald Tusk, li va respondre amb una advertència: “La veritat és tot el contrari: les guerres comercials són dolentes i fàcils de perdre”.

La CE encara confia que Trump faci marxa enrere i no apliqui l’augment dels aranzels a l’acer. Però si ho fa, la UE ja ha preparat la seva resposta. L’estratègia passa també per imposar aranzels nous, per impulsar mesures de protecció per a la indústria europea i per denunciar les mesures proteccionistes de l’administració Trump davant l’Organització Mundial del Comerç (OMC). “Cal una resposta ferma”, va dir la comissària.

El president dels EUA planeja imposar els aranzels als estats membres i a altres països com la Xina, el Brasil, el Canadà o el Japó. És difícil calcular les conseqüències que això tindrà per al comerç mundial, però la mesura també pot tenir un impacte negatiu per als Estats Units. De fet, la idea dels aranzels ja ha provocat un terratrèmol a la Casa Blanca i a Donald Trump ja li ha costat la dimissió del seu principal assessor econòmic, Gary Cohn, un excap d’operacions de Goldman Sachs.

Però a Trump, sempre impermeable a les crisis del seu gabinet, no sembla que res ni ningú el pugui aturar en la seva deriva proteccionista. Lluny de fer-se enrere, ahir insistia en la seva intenció d’apujar els aranzels. “Des del primer Bush fins avui el nostre país ha perdut 55.000 fàbriques i 6 milions de llocs de treball manufacturers, i ha acumulat un dèficit comercial superior als 12 bilions de dòlars”, va lamentar a través de Twitter. “Males polítiques i mal lideratge. Hem de tornar a guanyar”, va dir per justificar la polèmica mesura.

Relacions transatlàntiques

El president dels Estats Units ha fet un pas més enllà en la seva política proteccionista, en contra de l’opinió dels seus propis assessors i de la mirada incrèdula d’Europa i altres potències mundials. Primer va deixar en suspens les negociacions del tractat de lliure comerç entre la UE i els EUA (TTIP) impulsat durant el mandat de Barack Obama, i ara vol impulsar una mesura que amenaça de desencadenar una guerra comercial inèdita amb Europa. “El proteccionisme no és la solució. Mai ho és”, va insistir Malmström. La comissària encara va llançar una última advertència: si Trump aplica els aranzels a l’acer i l’alumini, les relacions entre Europa i els Estats Units se’n ressentiran.

Acord comercial amb el Regne Unit

El Regne Unit, inclosa la City de Londres, quedarà fora del mercat únic quan el país surti de la UE. Les relacions comercials entre Londres i Brussel·les quedaran limitades a un acord comercial com el que Europa té amb països com el Canadà, segons l’esborrany de les directrius negociadores sobre la futura relació amb el Regne Unit que la Unió Europea va presentar ahir. Brussel·les preveu que la City deixi de ser la capital financera europea.

Plega el principal assessor econòmic de Donald Trump

Gary Cohn, el principal assessor econòmic de Donald Trump, deixarà la Casa Blanca en les pròximes setmanes. Cohn ha anunciat la seva dimissió dies després que el president confirmés que imposarà aranzels del 25% a les importacions d’acer i del 10% a les d’alumini, malgrat l’oposició de bona part del seu partit i del mateix Cohn. L’assessor, fervent defensor del lliure comerç i considerat un dels valedors de Wall Street al govern, no combrega amb el gir de Trump cap a una estratègia política més agressiva i nacionalista en vista de les eleccions legislatives del mes de novembre. Cohn, de 57 anys, era president del grup bancari Goldman Sachs fins que Trump el va nomenar el desembre del 2016 responsable de coordinar la política econòmica de la Casa Blanca.