Ucraïna, Síria, energia i sancions, els punts calents de la trobada de Putin i Merkel

La residència del govern alemany, un palau barroc situat a 70 quilòmetres de Berlín, al nord de Brandenburg, és aquest dissabte el marc de la trobada bilateral entre la cancellera alemanya, Angela Merkel, i el president rus, Vladímir Putin. Més enllà de l'arribada i dels cinc minuts de declaracions sense opció a preguntes previs a la reunió, l'intercanvi serà un sopar a porta tancada amb els fotògrafs i càmeres oficials, i els respectius equips. L'escenari convida a una atmosfera més informal, fora de la grisor de la cancelleria a Berlín. Merkel ha citat Putin a les 18 h a Meseberg. Caldrà veure si el president rus arribarà aquest cop puntual, ja que vindrà directament del casament de la ministra d'Exteriors austríaca, la conservadora Karin Kneissl, que té lloc també avui al sud-est d'Àustria.

El conflicte a l'est d'Ucraïna, la guerra a Síria i el gasoducte Nord Stream 2 s'espera que siguin els temes que s'abordaran. Les tensions que cadascun d'ells genera en la diplomàcia bilateral i multilateral i les conseqüències dels anys de sancions derivades d'aquests fregaments també es preveu que estiguin a l'agenda de la trobada. S'intueix una voluntat d'entesa més marcada que en altres ocasions.

El fet que el president dels Estats Units, Donald Trump, s'hagi convertit en un maldecap comú per a Berlín i Moscou segurament també hi ajuda. Trump ha amenaçat amb més sancions contra Rússia arran del cas de l'agent enverinat Skripal, i Putin busca el suport i la comprensió europeus a través de la líder alemanya. Des del punt de vista d'influència i de mercat energètic, el president nord-americà també ha criticat obertament el projecte de Nord Stream 2, ja que considera que la dependència d'Alemanya amb Rússia augmentaria. Aquesta ruta alternativa del gas també genera tensions amb la ja tocada relació diplomàtica amb Ucraïna: la ruta del gas deixaria de passar per aquest país, que perdria uns 2.000 milions d'euros en taxes de trànsit.

Fins fa poc el govern alemany s'ha mantingut distant amb la qüestió energètica, ja que la considera un tema comercial entre Gazprom (Rússia), Naftogaz (Ucraïna) i els altres actors implicats. Des de fa uns mesos, Merkel ha fet declaracions en què posa com a condició al suport alemany al projecte que Ucraïna no s'elimini del tot com a país de trànsit en aquesta ruta per transportar gas natural de Rússia cap a Alemanya. Caldrà esperar a la tarda per saber si avui Merkel hi posa un nou accent.

La polèmica annexió de Crimea

Des del 2014 les tensions del conflicte a l'est d'Ucraïna i l'annexió de Crimea han fet que durant gairebé quatre anys les trobades entre Berlín i Moscou es reduïssin pràcticament al marc de cimeres i a contactes telefònics. Merkel ha estat dos cops durant quatre anys a Moscou en una reunió bilateral. En el quart mandat de l'alemanya i des de la reelecció de Putin el març passat, sembla que es respiren nous aires per a la relació germano-russa: en els últims tres mesos hi ha hagut dues trobades bilaterals entre la cancellera alemanya, Angela Merkel, i el president rus, Vladímir Putin; alhora, s'han organitzat trobades de ministres de diferents carteres dels dos països. Va cridar l'atenció que la cancellera es reunís també amb el ministre d'Exteriors rus, Serguei Lavrov, a la cancelleria el mes passat.

L'actual ministre d'Exteriors alemany, Heiko Maas (SPD), ha mantingut fins ara un discurs més dur amb Rússia que el discurs a què estàvem acostumats amb els seus predecessors, col·legues socialdemòcrates, Sigmar Gabriel i Frank-Walter Steinmeier. Maas parla de “límits” i “d'antagonismes” i vincula la fi de les sancions contra Rússia al desplegament de cascos blaus de l'ONU a Donbass, a l'est d'Ucraïna. Aquesta ha sigut la proposta ucraïnesa des del febrer del 2015. El govern rus l'havia rebutjat fins al setembre passat, quan va acceptar debatre aquesta opció. Està per veure si en les declaracions a Meseberg aquesta tarda Merkel també parla en condicional de les sancions. Les converses entre Merkel i Putin són conegudes per l'elevat to negociador, al qual contribueix el fet que tots dos dominen la llengua de l'altre: la cancellera va guanyar olimpíades lingüístiques de rus en temps de la República Democràtica Alemanya i el president era agent del KGB a Dresden, i sovint corregeix els intèrprets que el tradueixen en compareixences oficials. En el marc de la Unió Europea (UE), els països del Mediterrani tenen clars interessos comercials per retirar les sancions contra Rússia, mentre que la veïna Polònia i els països bàltics tenen clars interessos polítics per mantenir-les. Els ulls estan posats en Alemanya i en el seu possible rol per conciliar interessos i posicions.