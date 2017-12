Ucraïna deté l'expresident de Geòrgia acusat de colpisme

L'expresident georgià i opositor al govern d'Ucraïna, Mijaíl Saakashvili, ha estat detingut aquest dimarts a Kíev per un grup de policies del servei de seguretat d'Ucraïna (SBU), segons ha confirmat el seu advocat Pavel Bogomazov. Poc després un grup de simpatitzants del georgià, però, han aconseguit treure'l de l'interior de la furgoneta policial que el conduïa a la caserna i s'ha vist a Saakashvili somrient i amb la manilla encara penjant saludant al carrer.

El lletrat de l'expresident de Geòrgia ha explicat que els agents han irromput al domicili de Saakashvili a les 7 del matí per efectuar un registre de l'habitatge. Segons publica el diari 'The Independent', l'excap georgià es va resistir a ser detingut per les forces d'Ucraïna i va amenaçar amb llançar-se des de el sostre del seu domicili si no cessava la persecució policial.

Fora del domicili s'han concentrat desenes de seguidors de Saakashvili que han intentat evitar la seva detenció a mans de la policia. Malgrat els seus intents, l'expresident de Geòrgia ha estat arrestat "per ser sospitós d'intentar enderrocar al govern d'Ucraïna", segons ha informat el seu lletrat en diversos mitjans locals. Aquest dilluns també van ser detinguts als seus domicilis altres membres del partit de Saakashvili, el Moviment Nacional Unit (MNU) de Geòrgia.

Fugit del seu país

L'expresident de Geòrgia entre 2004 i 2013 va abandonar el seu país el 2015 i va passar a residir a la capital d'Ucraïna. El president del país, Petro Poroshenko, va nomenar Saakashvili governador a la regió d'Odessa, a la costa del mar Negre, en un moment en el que les relacions eren bones entre els dos mandataris.

La fugida de Saakashvili a Ucraïna, on va obtenir la ciutadania, li va permetre evitar l'extradició a Geòrgia on està acusat de malversació de fons, dispersió violenta de protestes populars, implicació en pallisses per encàrrec contra diputats de l'oposició i l'assassinat d'un banquer. Uns càrrecs pels quals podria ser condemnat a 11 anys de presó.