Ultimàtum de la UE a Maduro: o convoca eleccions immediatament o reconeixerà Guaidó

La Unió Europea eleva el to. La pressió d’Espanya i França ha forçat el posicionament consensuat dels Vint-i-vuit malgrat les fissures internes. Des que divendres el ministre d’Afers Estrangers, Josep Borrell, va demanar obertament a la UE que prengués partit, l’alta representant de la UE, Federica Mogherini, ha estat treballant amb tots els estats de la UE per consensuar una posició que anés en la línia espanyola: fixar un termini màxim perquè Nicolás Maduro convoqui eleccions.

El president francès, Emmanuel Macron, s’hi ha sumat aquest dissabte donant vuit dies de temps a Maduro. Si s'esgotés aquest temps, reconeixerien Juan Guaidó com a president legítim de Veneçuela.



El comunicat de Mogherini, emès la tarda d'aquest dissabte, va en aquesta línia però no és tan directe. Els equilibris per ser menys contundent com reclamaven països com Grècia i Àustria es fan notar. No es menciona Guaidó, tot i que es fa una crida contundent a convocar eleccions “urgents”.

Si no, diu el text, “la UE prendrà accions, incloent-hi el reconeixement del lideratge del país en la línia de l’article 233 de la Constitució veneçolana”. Aquest article és el que dona legitimitat al president de l’Assemblea Nacional, és a dir Juan Guaidó.