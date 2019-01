Vagues i protestes a l'Índia contra l'entrada de dues dones en un temple hindú

Unes quantes localitats de l'estat de Kerala, al sud de l'Índia, s'han despertat aquest dijous en vaga per protestar contra l'entrada de dues dones considerades "impures" –és a dir, en edat de menstruar– al temple hindú de Sabarimala, on mai abans cap dona d'aquesta edat havia pogut accedir.

L'entrada de les dues dones, dimecres a la matinada, va provocar que les protestes dels homes devots del temple no triguessin a produir-se. De fet, dimecres mateix a la tarda ja hi va haver manifestacions violentes que van causar la mort d'almenys una persona.

A més, fins al moment els manifestants han destruït set vehicles policials i 79 autobusos, i han atacat 39 membres de les forces de seguretat i dels mitjans de comunicació –majoritàriament dones–, tal com va explicar en roda de premsa el cap del govern de Kerala, Pinarayi Vijayan. Es calcula que hi ha hagut unes 2.000 detencions.

El mateix Vijayan ha assegurat que "hi ha molta violència a tot l'estat", i ha demanat que el govern federal revisi la decisió del Tribunal Suprem, segons la qual es deixava de prohibir l'entrada de dones en edat de menstruar a l'edifici.

Les dues dones, menors de 50 anys, han sigut les primeres a aconseguir accedir al temple. No eren les primeres que ho intentaven després de la decisió del Tribunal Suprem, però les altres vegades les protagonistes no havien tingut sort: centenars de devots hindús i manifestants de grups d’extrema dreta s'organitzaven per bloquejar-los l'entrada.

Un mur contra la desigualtat de gènere

Mentrestant, també a l'estat de Kerala desenes de milers de dones han sortit al carrer per protestar contra la desigualtat de gènere que es viu al país. Arran de la polèmica per l'entrada al temple de Sabarimala, les dones de la regió s'han organitzat per crear un mur humà d'uns 600 km de llarg en favor de la igualtat de gènere.

Decenas de miles de mujeres del estado de #Kerala, en el sur de la #India, se reunieron y crearon un 'muro' humano de 620 km de largo por la #igualdad de género #KeralaWomenWall pic.twitter.com/bxntRBTqkI — Reuters Latam (@ReutersLatam) 3 de enero de 2019

D esprés de la visita de les dones al temple, els seus responsables van dir que el recinte havia quedat “contaminat” i van tancar-lo durant una hora per dur a terme “rituals purificadors” abans de tornar-lo a obrir al públic.