Wuhan es reconnecta amb el món després de 76 dies de confinament

Després de més de dos mesos reclosos a casa seva, els residents de Wuhan posen fi a una dura quarantena i intenten recuperar la normalitat amb moltes prevencions. Aquest 8 d'abril Wuhan s'ha despertat amb les connexions àrees, ferroviàries i terrestres obertes. La capital de la província xinesa de Hubei torna a estar connectada al món i els habitants que vulguin sortir i demostrin que estan sans són lliures de fer-ho.

Però desgraciadament no es pot dir que la ciutat torni a la normalitat que es respirava abans de la matinada del 23 de gener, quan va ser tancada pel govern en una decisió sense precedents. Darrere queda una càrrega pesant. En aquests més de dos mesos de confinament s'ha aconseguit superar l'epidèmia de covid-19 a la Xina, però pel camí han perdut la vida més de 2.500 persones i més de 50.000 s'han contagiat, segons les qüestionades xifres oficials xineses.

Amb el missatge d'"Ànims, Wuhan" reproduït als neons dels gratacels en un espectacle de llums coordinades, la ciutat ha donat la benvinguda a la llibertat durant la nit. Les estacions de tren i l'aeroport s'han decorat amb il·luminació especial, mentre que a les xarxes socials s'ha fet un compte enrere esperant l'entrada del nou dia.

Els 75 controls de carretera que tancaven l'accés a la ciutat s'han aixecat i de matinada han sortit els primers cotxes que no han volgut esperar al col·lapse del matí. Es calcula que ja s'han venut per a aquest dimecres fins a 55.000 bitllets de tren i milers de bitllets d'avió. Fins al dia 15 d'abril s'espera una important operació sortida.

La quarantena es va decretar durant el període de vacances de l'Any Nou xinès. Molta gent que viu i treballa en altres províncies, però que estava de visita per passar les festes amb la família, també va quedar confinada a la ciutat.

Des de fa una setmana ja no hi havia traves per entrar a la ciutat, però permetre la sortida dels habitants era l'últim pas cap a la normalitat. Una sortida que es fa sota estrictes mesures de control. És necessari tenir un codi de salut verd per poder comprar els bitllets i accedir a les estacions. El codi, que funciona a través d'una aplicació de telèfon mòbil, també és obligatori per als residents de la ciutat.

Lenta obertura laboral i mascaretes obligatòries

La tornada a la normalitat dels 11 milions d'habitants de Wuhan serà lenta. S'espera que a partir d'avui es vagin obrint més comerços i empreses. Però només els habitants que tinguin un codi verd i una carta d'autorització de la seva empresa poden tornar a la feina. El transport públic reprèn totalment la seva activitat i s'han començat a veure embussos de trànsit als carrers. La mascareta és obligatòria.

Les autoritats han advertit que no es pot abaixar la guàrdia davant el temor d'un rebrot de l'epidèmia. Les mesures de prevenció i control continuen sent necessàries, per això s'ha recomanat que la gent s'estigui a casa i limiti les sortides. També es demana que no s'abandoni la ciutat si no és necessari.

Les tanques que envolten els complexos residencials es mantenen i no s'espera que desapareguin ràpidament. Encara que les autoritats de la ciutat asseguren que el 97% de les comunitats de veïns estan "lliures de virus", hi ha constància que en molts barris es manté el permís de sortir només dues hores al dia per als que no van a treballar. I en els últims tres dies s’han tornat a tancar 70 complexos residencials perquè s'hi han detectat casos nous. Tot això demostra que el camí cap a portar una vida normal serà lent i molt esglaonat.

Les persones que abandonin la ciutat per tornar al seu lloc de residència hauran de seguir també un llarg procés. En molts destins els exigeixen guardar una nova quarantena de 14 dies. I a les xarxes socials ja s'adverteix la por de molts a trobar-se amb actituds de rebuig pel fet de venir de Wuhan, el focus de l'epidèmia.

Com si estigués cronometrat, la fi de la quarantena a la ciutat on es va originar el brot arribava just l'endemà que la Xina anunciés el primer dia sense registrar morts a causa del covid-19. Ara els contagis provenen dels viatgers xinesos procedents de l'exterior, que ja sumen prop d'un miler de casos. Els estrangers tenen prohibida l'entrada a la Xina.