Espanya i la Xina s'alien contra el proteccionisme de Trump

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha rebut aquest dimecres a la Moncloa el president de la Xina, Xi Jinping, la primera visita del cap del govern del país asiàtic en els últims 13 anys a Espanya. Xi i Sánchez han signat una declaració conjunta en què defensen "una economia mundial global, oberta, equilibrada i inclusiva basada en les normes de l'Organització Mundial del Comerç".

Els líders d'Espanya i la Xina subratllen el seu compromís de lluitar "contra el proteccionisme i l'unilateralisme". En el text no esmenten explícitament Donald Trump, però en plena guerra comercial amb els Estats Units les paraules de Sánchez i Xi són una resposta directa al proteccionisme dels Estats Units. La declaració conjunta també reclama un mercat "més obert" i "l'eliminació de totes les barreres comercials". Al matí, en un discurs al Senat, Xi s'ha compromès a "obrir encara més les seves portes al món", un missatge que apuntava en la mateixa direcció.

L'aliança entre Espanya i la Xina –compartida per la Unió Europea– contra el proteccionisme de Trump arriba pocs dies abans de la cimera del G20, que se celebra a Buenos Aires a finals de setmana. S'espera que el president nord-americà i el líder xinès resolguin –o agreugin– a Argentina la seva disputa comercial pels aranzels.

La Nova Ruta de la Seda

En la seva visita a Madrid, la primera que fa el dirigent xinès a un país europeu després de ser reelegit a l'octubre, Xi Jinping ha volgut involucrar Espanya en el seu gran projecte per a crear infraestructures ferroviàries i marítimes que connectin la Xina amb la resta del món, conegut com la Nova Ruta de la Seda. Sánchez reconeix que és un pla "important en el marc de la cooperació global" i que té un gran "potencial", però ha rebutjat que Espanya hi doni formalment suport.

El pla aixeca recels entre grans països europeus com Alemanya i França, motiu pel qual el govern del PSOE prefereix mantenir-se'n al marge. El president del govern espanyol no ha descartat, però, donar suport a la Xina, la segona economia mundial, en iniciatives concretes relacionades amb la Nova Ruta de la Seda.

Xi i el Quixot

La visita de Xi Jinping també ha deixat moments més distesos. Quan ha passat pel Senat, el mandatari asiàtic ha explicat que als anys seixanta va llegir 'El Quixot', en plena Revolució Cultural xinesa, quan la novel·la de Cervantes estava prohibida al país i l'ara president vivia al camp i es dedicava a la pagesia. "Era un llibre prohibit en aquell moment, i potser no era una bona traducció, però el vaig llegir", ha assegurat.