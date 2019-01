La Xina arriba per primer cop a la història a la cara oculta de la Lluna

És inèdit: la Xina ha aconseguit per primera vegada a la història fer aterrar una nau a la cara oculta de la Lluna. "És el primer cop que s'aconsegueix", no ha trigat a recalcar-ho l'Administració Nacional de l'Espai de la Xina instants després que es confirmés l'operació aquest dijous. La sonda Chang'e 4, llançada al cel el 8 de desembre, ha tocat terra lunar aquest dijous a les 10.26 (hora local). La maniobra d'arribada ha tingut lloc a la zona prevista: la conca d'Aitken, al pol Sud del satèl·lit de la Terra.

L'èxit de l'aterratge suposa una gesta més en l'ambiciós programa espacial del país asiàtic. I també per al món en general. "És una gran notícia i un gran pas per a l'exploració humana de l'Univers", ha apuntat el diari estatal 'Global Times'.

La missió durà a terme feines d'observació astronòmica de ràdio de baixa freqüència, d'anàlisi del terreny i el relleu, de detecció de la composició mineral i de l'estructura de la superfície lunar poc profunda, i de mesurament de la radiació de neutrons i àtoms neutrals per estudiar el medi de la cara oculta de la Lluna.

La sonda, que inclou un mòdul i un vehicle explorador, va ser llançada per un coet des del Centre de Satèl·lits de Xichang, a la província de Sichuan, al sud-oest del país. Quatre dies després del llançament, el 12 de desembre, la Chang'e 4 va entrar a l'òrbita lunar.



Les comunicacions entre la sonda i la Terra són possibles gràcies a un altre satèl·lit, el Quegiao, posat en òrbita el maig passat i que fa de "mirall" transmissor d'informació entre els centres de control de la Terra i la Chang'e 4.

Objectiu anhelat

Els programes espacials pioners, com el soviètic i el nord-americà, ja van aconseguir fa més de mig segle fotografiar la cara oculta de la Lluna, però mai hi van poder aterrar, malgrat que el 1962 una missió no tripulada nord-americana ho va intentar sense èxit.

L'objectiu final del programa és una missió tripulada a la Lluna a llarg termini. Malgrat que encara no se n'ha fixat cap data, alguns experts la situen al voltant de l'any 2036.