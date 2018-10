La Xina confirma que ha detingut el desaparegut cap de la Interpol

Les autoritats xineses van confirmar ahir que tenen detingut el president de la Interpol, Meng Hongwei, que va desaparèixer sense deixar pràcticament rastre el 25 de setembre passat després d’arribar, de visita, a la Xina, d’on és originari.

Segons un comunicat de la Comissió Nacional de Supervisió –l’òrgan que lluita contra la corrupció al país asiàtic–, Meng, que abans de ser el màxim responsable de la Interpol va ser viceministre de la Seguretat Pública del govern xinès, està acusat d’haver comès “una greu violació de la legislació estatal”.

Aquesta explicació del govern, recollida pel diari xinès 'South China Morning', no aporta més detalls sobre la situació de Meng, de 64 anys: en el comunicat oficial no es precisen les causes de la detenció, ni si hi havia cap vulneració de les normes del Partit Comunista, com la Comissió Nacional de Supervisió sol fer en els presumptes casos de corrupció que sotmet a investigació.

Aquest misteriós silenci no redueix, ni de molt, la preocupació dels familiars i amics, que temen per la seguretat del cap de l’organització. De fet, ahir, la seva dona, Grace Meng, va expressar en una roda de premsa a Lió –on hi ha la seu principal de la Interpol– la seva por, perquè considera que el seu marit està en perill i, per aquest motiu, va demanar l’ajuda de la comunitat internacional. Grace Meng també va revelar que el mateix 25 de setembre va rebre dos missatges SMS del seu marit: en el primer li demanava que “esperés la seva crida”, i més tard va arribar un altre missatge amb només una emoticona que, segons el diari francès 'Le Progrès', representa una situació de perill.

Es tem que, d’acord amb les normes de funcionament de la Comissió xinesa, el cap de la Interpol pugui estar retingut durant sis mesos en un lloc desconegut i sense contacte amb l’exterior.