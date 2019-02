La Xina s’encomana a l’any del porc per superar els entrebancs

La Xina entra demà a l’any del porc, en principi un bon signe que simbolitza prosperitat i fortuna. Totes dues coses les necessitarà per fer front a reptes importants, com ara la desacceleració de l’economia, la guerra comercial amb els EUA o les dificultats de les seves empreses a l’estranger. És un any important per a la Xina, que celebra el 70è aniversari de la proclamació de la República Popular amb ganes de reivindicar-se com a potència internacional.

El porc, juntament amb el xai i el bou, són animals útils per a la subsistència de la família, i, amb el drac, que simbolitza l’aigua, són els signes que auguren riquesa i un bon futur. La Xina necessita una injecció d’optimisme, encara que sigui en forma dels milions d’imatges i peluixos de porcs grassonets somrients, per contrarestar les males notícies amb què ha tancat el 2018. L’economia ha registrat el creixement més baix en 28 anys, i els efectes de la guerra comercial comencen a fer-se notar: si les converses entre Washington i Pequín no arriben a algun acord, el president Xi Jinping tindrà problemes per implementar les reformes al seu sistema econòmic. I el cas Huawei ha posat de manifest que les empreses xineses, acusades de no ser realment independents del govern, poden tenir problemes en la seva expansió exterior.

La celebració a l’octubre del 70è aniversari de la proclamació de la República Popular de la Xina pot quedar deslluïda per aquests problemes i pot reactivar el conflicte amb Taiwan, la província rebel que Pequín aspira a recuperar.

L’efemèride sembla que ha destapat el pot de les essències comunistes, i l’últim mes el govern ha llançat tota una bateria de queixes i normes, especialment dirigides al sector audiovisual i internet, per exigir continguts més d’acord amb els valors socialistes.

Els vídeos curts -sovint virals- hauran de passar censura prèvia abans de ser emesos per les plataformes, i a les protagonistes de les connexions en directe en streaming se’ls ha prohibit l’ús de roba sexi, com ara transparències o minifaldilles. Fins i tot els famosos serials d’època que s’emeten per la televisió han estat acusats de fomentar el glamur i la recerca del plaer en contra de les virtuts socialistes de la frugalitat i el treball dur.

Però no tot són males notícies. L’índex anual del grup d’inversions CLSA, que s’elabora des del 1992 basant-se en els principis del Feng Shui, constata que l’any del porc no serà un bon any per als nascuts l’any del gos de foc, com Donald Trump. Amb tot, aquest grup, amb base a Hong Kong, admet que aquestes previsions tenen força marge d’error.

3.000 milions de desplaçaments

Les festes de l’Any Nou Xinès són sinònim de viatges. Uns 400 milions de xinesos es desplacen pel seu país per reunir-se amb la família. Està previst que hi hagi prop de 3.000 milions de viatges durant els 40 dies que duren les festes, encara que la majoria de la població no té més de 15 dies de vacances.

El repte per a la logística és enorme i cal afegir-hi dificultats extres per les baixes temperatures en moltes regions, amb carreteres gelades, vies de tren tallades o aeroports tancats.

Però, malgrat tot, la tradició de passar la nit de Cap d’Any -en aquesta ocasió la del 4 al 5 de febrer- amb la família es continua respectant majoritàriament. Es reuneixen per sopar junts en una taula on no hi pot faltar el peix, perquè el seu nom en xinès ( yú ) sona igual que la paraula abundància. També hi són obligatoris els raviolis tradicionals, els jiaozi, que tenen forma de peces de monedes antigues, per desitjar que no faltin diners en el nou any.

Però moltes coses canvien; els trens d’alta velocitat han escurçat les distàncies i han facilitat els desplaçaments. Els bitllets es compren a través del mòbil, sense cues a les taquilles. Els tradicionals sobres vermells amb diners (hongbao ), que es regalen en senyal de respecte i amistat, s’han convertit en virtuals i arriben a través de les passarel·les de pagament del mòbil. La tecnologia avança i el reconeixement facial s’estén. Aquest any ja són 300 les estacions de tren que la utilitzen per filtrar-hi l’accés i que la policia pugui detectar delinqüents en temps real.

I són les primeres festes d’Any Nou des que s’ha començat a aplicar el sistema de crèdit social, que impedeix la compra de bitllets d’avió o tren a persones que hagin estat sancionades per mal comportament.

Els segells oficials, que s’emeten per Cap d’Any en edició limitada, mostren una família de porquets amb tres cries, i alguns mitjans ho interpreten com un signe que es derogarà la llei de control de natalitat i la família del “fill únic” passarà definitivament a la història.