La Xina reconeix un dràstic augment de les víctimes per l'epidèmia de coronavirus

La Xina confirma un augment dràstic de la xifra d'afectats pel coronavirus, que es dispara al voltant dels 60.000. Afloren els casos que no eren comptabilitzats per no estar oficialment diagnosticats, i les xifres de l'epidèmia es multipliquen per deu en sol dia en el cas dels contagis.

Encara que sigui difícil de justificar com es pot diagnosticar de manera diferent enmig d’una epidèmia, a la Xina han decidit actualitzar els criteris per comptabilitzar les víctimes causades pel Covid-19. I el resultat és que en un sol dia, ahir dimecres, es van registrar 242 defuncions a la província de Hubei, un gran salt en comparació amb les 94 del dia anterior. És una xifra rècord que representa més del doble que les comptabilitzades a tota la Xina en el pitjor dia viscut fins avui, l'11 de febrer, amb 108 morts.

La informació sobre els nous malalts encara és més alarmant. Ahir dimecres els nous contagis a Hubei es van elevar a 14.840, mentre que en dies anteriors no arribaven als 2.000. Fins ara només s'incloïen en l'estadística els casos de confirmats amb proves de laboratori que analitzaven àcid nucleic. L'escassetat d'aquests kits de prova era precisament una de les queixes del personal mèdic i, per tant, una de les causes de la falta de confirmacions.

A partir d'ara es comptabilitzen també els casos de “diagnòstics clínics”, persones que tenen els símptomes: problemes respiratoris i una tomografia computeritzada que mostri lesions als pulmons. Queden encara fora de les estadístiques tots els afectats que no han arribat a ser atesos per falta de recursos als hospitals o que estan a l'espera que se'ls facin proves.

Les noves xifres aporten una nova dimensió a la crisi que viuen la província de Hubei i la seva capital, Wuhan, l'epicentre de l'epidèmia. Ara es calcula que, només en aquesta zona, hi ha més de 48.000 infectats i a tot el país el nombre oficial puja a 59.807, tot i que ahir s'informava de 44.643 a tota la Xina. La xifra de morts s'eleva a 1.361.

Més dubtes sobre el govern xinès

La nova informació projecta més dubtes sobre com les autoritats locals i, per extensió, el govern xinès estan gestionant la crisi. A més, el fet que de moment els nous criteris només s’apliquin a la província de Hubei, i no a la resta de la Xina, encara crea més confusió sobre la situació real de l’epidèmia.

Des de fa temps es dubtava de les xifres xineses. Un estudi publicat l'1 de febrer a la revista The Lancet ja calculava en 70.000 els possibles contagis a Wuhan. La London School of Hygiene and Tropical Medicine ampliava aquesta xifra a mig milió d’infectats. Les dades actuals deixen en paper mullat totes les previsions sobre si el brot ja estava controlat i els nous casos es reduïen. A Wuhan es pot dir que la situació és desesperada.

Les xarxes socials xineses i alguns mitjans com Caixin han recollit nombrosos testimonis de ciutadans de Wuhan que expliquen que no han aconseguit ser atesos en hospitals per falta de llits i estan en quarantena a casa. Aquests malalts i els que es moren al domicili no són comptabilitzats com a víctimes del Covid-19. I tampoc apareixen a les estadístiques tots els que podrien haver mort abans que s'admetés la gravetat de l'epidèmia i es decretessin les mesures de quarantena, el 23 de gener.

Purga política

La Xina ha acompanyat les noves xifres amb una cascada de destitucions de quadres locals. És un intent de transmetre el missatge que ara és el govern de Pequín qui es posa al capdavant de la crisi i fa neteja.

El president Xi Jinping ha triat aliats fidels per substituir els destituïts. Són persones amb pes polític i amb llarga experiència en temes de seguretat, perquè Xi ha insistit que l’epidèmia posa en perill la pau social i el creixement de la Xina.

Jiang Chaoliang, secretari del partit a la província de Hubei, ha sigut la víctima política de més alt rang. Un home de confiança de Xi Jinping, Ying Yong, fins ara alcalde i vicepresident del partit a Xangai, el substitueix. També ha caigut el líder del partit a la ciutat de Wuhan, Ma Guoqiang, que va ser el més criticat pel seus intents de justificar-se en diverses entrevistes televisades. L’ha substituït Wang Zhonglin, secretari del partit a la capital de la província de Shandong. També han destituït els responsables de salut de la regió i un gran nombre de funcionaris de grau intermedi.

Per marcar perfil polític, s’ha posat al capdavant de l'organisme que supervisa la resposta al brot el subdirector de la Comissió Nacional de Sanitat, Wang Hesheng. El dia 8 també s’hi va sumar Chen Yixin, un home fort de l'aparell del govern. Chen és un dels delfins de Xi Jinping i secretari general de la poderosa Comissió Política Central i d'Afers Legals del Partit Comunista Xinès.