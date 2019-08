Youtube tanca canals amb notícies falses sobre Hong Kong

La plataforma audiovisual 'online' YouTube, propietat de Google, va desactivar ahir almenys 210 canals que, segons l’empresa, buscaven influir en les protestes antigovernamentals que tenen lloc a Hong Kong des de principis de juny. L’objectiu dels canals era criticar i desacreditar les mobilitzacions dels opositors hongkonguesos. Malgrat que la xarxa social no va concretar qui hi havia darrere de cada usuari, sí que va insinuar que tots els indicis apunten a la responsabilitat del govern xinès, que busca aturar les manifestacions. “Hem comprovat que els comptes utilitzaven xarxes privades virtuals i altres mètodes per amagar el seu origen, així com activitats normalment associades a les operacions d’influència coordinades”, va explicar el responsable del grup d’anàlisi d’amenaces de la seguretat de Google, Shane Huntley.

Els vídeos mostraven imatges manipulades de violència i desperfectes en mobiliari públic suposadament causats pels manifestants, a qui s’acusava d’estar “bojos”.

Casos relacionats

No és un cas aïllat. El dilluns, dos altres gegants tecnològics, Twitter i Facebook, van fer acusacions similars contra la Xina. Les dues plataformes van anunciar llavors que havien tancat un miler de comptes actius vinculats a aquesta suposada campanya de desinformació de les protestes a Hong Kong. Twitter, amb seu a San Francisco, va subratllar que els comptes formaven part “d’una operació informativa amb suport estatal [xinès] que buscava sembrar desavinences polítiques a Hong Kong” a través de la desacreditació dels manifestants. “Tenim proves verídiques que això és una operació amb suport estatal. Concretament, hem identificat grans grups de comptes que es comportaven de forma coordinada per ampliar el seu missatge”, va argumentar la xarxa social. Aquest mateix comportament també va ser detectat en el cas dels 210 canals de YouTube.