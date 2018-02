Zuma diu que no dimitirà perquè no ho troba just

El president de Sud-Àfrica, Jacob Zuma, ha afirmat aquest dimecres que no pensa dimitir perquè ningú li ha donat "motius" per fer-ho i considera "injust" que se li demani. Ho ha dit en la seva primera aparició pública després de l'ultimàtum que li va donar el seu propi partit perquè renunciï abans de demà dijous .



Zuma, que es dirigirà mitjançant un missatge públic a la nació abans del final d'aquesta jornada, ha ofert abans una entrevista exclusiva amb el canal públic SABC on ha respost amb un "no" en ser preguntat sobre si té previst cedir a les exigències del Congrés Nacional Africà (CNA ), tot i l'amenaça de sotmetre'l a una moció de censura al Parlament demà mateix en cas contrari.



"El veig molt injust, molt injust per a mi", ha assegurat el mandatari. "Estic en desacord (...). Això s'ha fet en una manera en la qual estic sent victimitzat", ha afegit.

Tot i així, minuts després de l'emissió de l'entrevista, un representant del partit del president ha comparegut davant la premsa i s'ha mostrat confiat que Zuma acabarà dimitint. " Sempre hem mostrat completa confiança en què tots els membres entenen la disciplina (del partit)", ha indicat Pule Mabe, portaveu del CNA.



En la citada entrevista, el mandatari va puntualitzar que no està desafiant a la formació, sinó simplement en desacord, el que dóna esperances al CNA. "Si diu que no està desafiant el partit és que entén la disciplina", va recalcar el portaveu, que va assegurar que li donaran espai" i a esperar fins a la declaració prevista per a les pròximes hores.

"Mai no m'han dit què he fet [per haver de dimitir]"

En l'entrevista, de gairebé una hora, Zuma ha exposat el seu punt de vista sobre l'actual crisi política i les negociacions secretes que es van estar portant a terme en el si del partit en les últimes setmanes. "Mai, portaveu després de portaveu, van dir 'això és el que has fet'", ha insistit.