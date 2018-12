El #MeToo de les actrius a l'Argentina

L'actriu argentina Thelma Fardín ha denunciat públicament l'actor i cantant Juan Darthés per presumpta violació. Acompanyada del col·lectiu d'actrius argentines, que engloba més de 400 dones del gremi escènic, Fardín ha narrat la violació de Darthés, quan ella era menor. Era a Nicaragua durant el rodatge de la popular sèrie argentina 'Patito Feo'. Ell tenia 45 anys, ella 16.

"Durant nos anys em vaig anul·lar per poder seguir endavant. Fins que fa uns mesos vaig escoltar una altra dona acusar la mateixa persona. Va ser una bufetada", ha explicat Fardín en un vídeo publicat a YouTube.

L'actor, de 54 anys, ja havia estat acusat d'abús sexual l'any passat per les actrius Calu Rivero, Anita Coacci i Natalia Juncos, però va ser declarat innocent per falta de proves. De fet, l'actor argentí ha negat l'acusació i ha dit que "és una bogeria".

"Gràcies al fet que algú va parlar, jo ara també ho he pogut dir", assumeix Fardín. Des de Buenos Aires, la intèrpret Muriel Santa Ana, llegeix el comunicat: "Les actrius no som l'excepció al col·lectiu del moviment de dones. Tenim qüestions específiques com l'exposició física, però si hi hagués més respecte, això no passaria".

Aquest cas recorda el moviment de denúncia d'abusos sexuals de Hollywood #MeToo. Les argentines han llançat la seva pròpia etiqueta: #miracomonosponemos. I és que Fardín relata: "Em va agafar la mà, em va fer tocar-lo, i em va dir «Mira com em poses», fent-me sentir la seva erecció". Davant del "Mira com em poses", la xarxa ha donat suport a l'actriu de 26 anys sota el lema #MiraComoNosPonemos. "Estem fortes, unides davant la teva violència i la teva impunitat. Estem juntes. Que hi hagi justícia per la nostra companya i per totes", van concloure les actrius durant l'acte.

Serà Nicaragua, on va ocórrer la suposada violació, qui haurà de tramitar la denúncia i el judici. De moment, el govern argentí ha retirat un vídeo promocional en contra de la violència de gènere en què apareix l'actor Juan Darthés i el sindicat d'actors ha suspès l'intèrpret.



El president argentí, Mauricio Macri, també ha reaccionat, aquest divendres, a l'acusació de Fardín. "El nostre compromís és treballar per erradicar totes les formes de violència de gènere contra les dones", i ha elogiat "la valentia i el coratge" de les actrius argentines.

Més trucades contra l'abús infantil



Segons ha informat el ministeri de Justícia i Drets Humans del govern, a partir de la revelació de l'actriu, que "ha commocionat el país", s'han atès 214 trucades al telèfon contra l'abús infantil. El dia abans van ser 55.