L'advocat general de la UE creu que el Brexit és reversible

Més llenya al foc del Brexit. L'advocat general de la UE, Campos Sánchez-Bordona, creu que, d'acord amb els tractats de la mateixa Unió, el Brexit hauria de poder ser reversible. Segons el comunicat que ha emès aquest dimecres el TJUE, Sánchez-Bordona creu que el Regne Unit es podria retirar unilateralment de les negociacions del Brexit mentre encara no s'hagi acordat formalment l'acord de retirada.

Cal recordar que l'última reunió de líders de la UE que va segellar l'acord del Brexit va servir per tancar els textos per la banda europea, però el dia 11 de desembre el Parlament britànic encara ha de ratificar l'acord. La cambra està clarament dividida i Theresa May encara no té garantits tots els suports.

"La retirada d'un tractat internacional, que constitueix el revers del poder de celebrar-lo, és, per definició, un acte unilateral de l'estat part i una manifestació de la seva sobirania. La revocació unilateral també seria una manifestació de la sobirania de l'estat que surt, que opta per revertir la seva decisió inicial", diu l'advocat.

Per això també creu que rebutjar la revocació "comportaria la sortida forçada de la UE d'un estat que, segons jurisprudència recent del TJUE, continua sent membre de la UE a tots els efectes. Seria il·lògic forçar aquest estat a retirar-se de la UE perquè després hauria de renegociar la seva adhesió". Per tant, si ara un altre govern britànic volgués revocar la decisió, suposaria que el Regne Unit podria fer marxa enrere sense haver de renegociar tot el procés. "Condicionar la possibilitat de revocació a l'adopció d'una decisió unànime del Consell seria incompatible amb l'article 50". Per tant, creu que no seria necessari que tots els estats membres tornessin a donar-hi el 'sí'.

Això sí, l'advocat general hi afegeix algunes condicions i límits. Creu que, primer de tot, per fer marxa enrere s'hauria de comunicar al Consell Europeu a través d'un acte formal. Després el Regne Unit hauria de respectar les normes constitucionals internes i, per tant, l'aprovació parlamentària.

La decisió de l'advocat general de la UE no és definitiva, perquè només és una recomanació per al TJUE, que és qui ha de decidir, però el tribunal acostuma a seguir les seves recomanacions.