Com afecta als nord-americans el tancament del govern

El govern dels Estats Units està parcialment tancat (cosa que al país es coneix com a shut down ) per la negativa dels demòcrates a finançar el mur de Donald Trump a la frontera amb Mèxic. La paràlisi política està afectant uns 800.000 treballadors públics, 380.000 dels quals han deixat de treballar i cobrar. I 420.000 empleats més considerats “essencials”, com els guàrdies costaners, els controladors aeris i els inspectors de seguretat alimentària, han de treballar sense sou i no cobraran fins que la situació es desbloquegi. Si es manté fins dissabte, el tancament parcial de l’administració nord-americana s’haurà allargat tres setmanes, i es convertirà en el més llarg dels que ha viscut el país.

Mentre els serveis considerats essencials es mantenen en funcionament, com el de correus i la seguretat, el tancament afecta nou departaments, incloent-hi els d’Interior, Justícia i Tresor i diverses agències governamentals, com la de Protecció del Medi i la NASA. Repassem com afecta el tancament parcial la vida quotidiana dels nord-americans.

Seguretat aèria

El personal dels aeroports s’agafa la baixa

Des del començament del tancament s’ha detectat un augment de les baixes mèdiques entre el personal dels aeroports encarregat de controlar equipatges i passatgers. Segons un responsable del departament que no vol que se l’esmenti, sembla una protesta coordinada, però els sindicats ho expliquen perquè els treballadors han de buscar altres feines. L’administració diu que l’impacte és mínim.

Parcs i museus

Equipaments i espais verds tancats al públic

Molts parcs nacionals estan tancats als visitants i alguns mantenen el servei amb menys personal gràcies al suport dels estats. La mort de tres visitants de parcs des del començament del tancament ha fet qüestionar si la seguretat hi està realment garantida. La National Gallery of Art, els 19 museus Smithsonian i el Zoo Nacional estan tancats i només hi treballa el personal “essencial”.

Ciència i recerca

Laboratoris buits i el Servei Nacional de Meteorologia aturat

La comunitat científica també ha quedat afectada. Alguns laboratoris públics estan tancats i s’han hagut de congelar projectes de recerca. El sistema de beques també ha quedat interromput. Algunes agències, com el Centre de Prevenció i Control de Malalties i l’Institut Nacional de la Salut, funcionen amb normalitat o amb un lleu impacte, però d’altres, com el Servei de Pesca i Vida Animal i l’Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica, que inclou el Servei Nacional de Meteorologia, han enviat bona part del personal cap a casa.

Seguretat Social i sanitat

El sistema de salut continua plenament operatiu

La Seguretat Social funciona amb normalitat perquè aquesta administració va rebre el finançament per al 2019 al setembre. Els serveis i les oficines de la Seguretat Social continuen plenament operatius i també es cobraran puntualment les prestacions. El tancament tampoc afecta els sistemes d’assegurança mèdica de Medicare i Medicaid, i el sistema d’ajudes als veterans de guerra.

Policia i justícia

Sense canvis en el sistema policial, però afectacions en el judicial

Desenes de milers d’agents de les forces de seguretat han de continuar als seus llocs de treball sense cobrar. Això inclou el personal de l’FBI, de l’agència antidrogues, de presons, de les duanes, dels guardacostes, de la policia de fronteres i dels serveis secrets, entre d’altres. Però el tancament sí que afecta la justícia penal: els processos als tribunals federals es dilaten i el finançament dels tribunals de districte queda en l’aire. Paradoxalment, el tancament forçat per la política antiimmigratòria de Trump suposarà endarrerir les deportacions perquè els tribunals d’immigració -ja habitualment col·lapsats- han quedat paralitzats.

Investigacions

La fiscalia continua investigant l’administració Trump

Les investigacions de l’FBI continuen obertes perquè totes les que porta a terme es consideren de seguretat nacional. L’oficina especial del fiscal Robert Mueller continuarà investigant la ingerència de Rússia en les eleccions del 2016 que van portar Trump a la Casa Blanca, perquè no depèn del finançament del Congrés.

Cobrament d’impostos

L’agència tributària disposa del personal mínim

Des del començament del tancament la majoria d’operacions del Servei d’Impostos Interns s’han aturat. Només un 12% dels 80.000 treballadors de l’agència tributària nord-americana continuen a la feina. No queda clar què passarà si el tancament s’allarga.

Ajudes socials

Es mantenen la majoria de programes d’ajuda alimentària

Els 40 milions de nord-americans que reben ajudes per comprar aliments rebran els cupons al mes de gener. Altres programes com els de nutrició infantil, inclosos els menjadors escolars, també tenen el finançament garantit fins al febrer. Els programes d’ajuda alimentària per als pobles nadius nord-americans queden suspesos, però es poden compensar a escala estatal i local. Les inspeccions alimentàries de carn, ous, cereals i altres productes també es mantenen.

Violència contra les dones

Alguns programes d’ajuda a les víctimes, sense finançament

Els programes d’ajuda a les víctimes de la violència domèstica, d’assetjament i d’agressions sexuals van expirar al desembre, coincidint amb el tancament parcial. El departament de Justícia ja havia autoritzat els programes per al 2019 però els pagaments no s’han pogut fer efectius. A causa d’això, les sol·licituds presentades a partir del 26 de desembre no s’han tramitat. Els programes locals no ho cobreixen.