Un alcalde gai vol desbancar al govern ultra de Polònia

Robert Biedron, l’únic alcalde obertament homosexual de Polònia, va anunciar ahir la seva intenció de crear un “moviment sociopolític” amb el qual aspira a canviar Polònia i fer front al govern ultraconservador del partit Llei i Justícia (PiS). Biedron, alcalde de la ciutat de Slupsk, d’uns 97.000 habitants (al nord de Polònia), ha decidit renunciar a la seva reelecció a les pròximes eleccions locals (tot i que els sondejos li donen una clara victòria) per concentrar-se a crear el nou moviment a tot el país.

Biedron ja va fer història convertint-se el 2011 en el primer diputat obertament gai i al 2014 en el primer alcalde gai del país. Ara vol anar més enllà: “Vull demostrar que la política pot ser amable i no buscar la confrontació, que els polítics poden estar més a prop dels problemes dels habitants de les nostres ciutats i pobles, que hi ha esperança en una política diferent que recuperi l’esperit del 1989”, va explicar en una roda de premsa ahir a Varsòvia.

El polític, que ja té una web on adherir-se i des d’on demana ajuda econòmica (www.robertbiedron.pl), recorrerà els pròxims mesos les principals poblacions poloneses per elaborar un programa polític que compti amb totes les sensibilitats.

Amb la seva decisió de saltar a la política nacional en solitari, Biedron aspira a convertir-se en el referent de l’oposició liberal a Polònia, representada actualment pels partits de centre-dreta Plataforma Ciutadana i Nowoczesna, incapaços fins avui de fer front al PiS.

Tot i que de moment no ha formalitzat la seva candidatura a la presidència en unes eleccions previstes per al 2020, els últims sondejos el situen com el tercer candidat amb més suports, amb un 17% dels vots, darrere de l’actual cap de l’estat polonès, Andrzej Duda, i del president del Consell Europeu, Donald Tusk.

Polònia és, juntament amb Bulgària, Lituània, Eslovàquia, Letònia i Romania, un dels sis països de la UE que no permeten cap forma d’unió legal entre homosexuals.