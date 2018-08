Una estàtua d'Erdogan provoca enfrontaments en una localitat d'Alemanya

Les autoritats de la ciutat alemanya de Wiesbaden han decidit, per raons de seguretat i davant la controvèrsia plantejada, retirar una estàtua daurada del president turc, Recep Tayyip Erdogan, erigida al centre d'aquesta localitat de l'oest d'Alemanya en el marc d'un festival d'art, segons han informat mitjans locals.

"D'acord amb la policia estatal, l'alcalde, Sven Gerich, ha decidit retirar l'estàtua perquè la seguretat ja no podia estar garantida", ha dit el govern de la ciutat a Twitter. L'efígie, d'uns quatre metres de llarg i dues tones de pes, va ser descoberta la nit del diumenge a la plaça de la Unitat Alemanya i va generar una protesta d'unes 300 persones, entre partidaris i detractors, que es van concentrar ahir a la nit el voltant de l'estàtua.

Els bombers van arribar poc després de la mitjanit amb una grua per aixecar l'efígie d'Erdogan, que va ser posada a la plaça aquest dilluns pels artistes com a part del festival d'art de la Biennal de Wiesbaden. El president turc va ser representat amb un braç dret elevat, evocant l'estàtua de Saddam Hussein que va ser enderrocada per les forces nord-americanes a Bagdad, la capital iraquiana. Els organitzadors esperaven que l'estàtua provoqués un debat públic sobre el tema del festival d'aquest any de "males notícies".

L'alcalde de al ciutat, Sven Gerich, ha explicat que van ser els detractors d'Erdogan, molts dels quals es van identificar com a kurds, els que van llançar ous contra l'estàtua, fet que va ser rebut pels partidaris del president turc com una provocació. Les persones reunides entorn a l'efígie van arribar a les mans i es van fer tres detencions, ha assenyalat.

"Posem l'estàtua per discutir Erdogan. En una democràcia, hem de plantejar tot tipus d'opinions", ha dit el cap de teatre de la ciutat de Wiesbaden, Eric Laufenberg. Aquest any, la biennal de Wiesbaden es fa sota el lema de "Bad news" ('males notícies').

Però Emil Sänze, representant local del partit d'extrema dreta i antiinmigració Alternativa per a Alemanya (AfD), ha titllat l'acció d'una "estupidesa" dels organitzadors, perquè ha assegurat que han "donat un escenari a un dèspota que gasta el seu temps humiliant els alemanys".

Aquest dimarts al matí van aparèixer nombroses pintades al muntatge, com un penis dibuixat a la cama esquerra de l'estàtua i missatges com "Fuck you" ('que et follin') i "Turkish Hitler" ('Hitler turc").

Berlín i Ankara viuen un període de tensió, en particular des que el Parlament alemany va reconèixer el 2015 com a genocidi les massacres contra els armenis comeses fa més d'un segle per l'Imperi otomà i també després, amb el fracàs militar fallit a Turquia en 2016 al que Erdogan va respondre amb una onada de repressió.