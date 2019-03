Lyes Menacer : “Aquest règim només busca sobreviure com sigui”

260x366 Peu de foto de dues línies. Crhonical Text G1 Semi. Peu de foto de dues línies. Crhonical Text G1 Semi.

Lyes Menacer (Cabília, 1980) és consultor i analista del diari Liberté, un dels principals mitjans independents d’Algèria.

Com valora la manifestació d’ahir?

Era un dia decisiu per al futur d’Algèria. El poble ha enviat un missatge molt clar al règim: no creiem en la transició que heu proposat, i volem que marxeu de debò. El règim vol guanyar temps amb promeses d’una transició a la democràcia per aplacar el carrer. El problema és que aquest règim no es pot reformar a si mateix, només busca sobreviure com sigui. ¿Com es poden prendre seriosament les seves promeses de democratització si el nou primer ministre era el ministre de l’Interior que reprimia les manifestacions?

Qui lidera les protestes?

És un moviment sense líders, que ha anat creixent i incorporant pràcticament tots els sectors de la societat: estudiants, jutges, funcionaris, emprenedors, etc. Ahir fins i tot s’hi va sumar algun policia. És molt nombrosa la presència de joves que no van viure l’anomenada guerra civil i l’únic president que han conegut és Bouteflika.

Creuen que l’oposició els representa?

No, hi són crítics perquè durant molts anys ha jugat al joc del règim, per exemple, presentant-se a les eleccions. Ara bé, crec que ningú s’enganya i sap que en una fase més avançada aquests partits hauran d’assumir un paper en la construcció del nou ordre polític. Per ara no es percep que hi hagi un partit més popular que la resta. Totes les forces polítiques van pujar a aquest tren quan ja estava en marxa.