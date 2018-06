Anul·lada la pena de mort a la jove sudanesa que va matar el seu marit violador

260x146 Imatge de Noura i el seu marit, el dia del casament Imatge de Noura i el seu marit, el dia del casament

Nura Hussein Shatqa, la jove del Sudan condemnada a la forca per haver matat el marit violador, ha salvat la vida però es passarà a la presó cinc anys complint la pena a què el Tribunal de Cassació de Khartum ha commutat la sentència. A més, la jove haurà de pagar a la família de l'home una indemnització de 335 lliures sudaneses, el què suposa gairebé 20 euros.

Shatqa, de 19 anys, es va casar als 16 forçada per la seva família que li va buscar un matrimoni de connivència amb un cosí seu, i amb qui es va negar a mantenir relacions. El marit va buscar ajut d'altres familiars perquè subjectessin la noia i així poder-la violar sense cap resistència. A l'endemà, Shatqa va apunyalar-lo.

Marital rape isn’t recognized as a crime in Sudan, and children can be married off at age 10. The case of Noura Hussein put a spotlight on women’s rights in Sudan and had activists calling for #JusticeForNoura: pic.twitter.com/XFUGkx1kJr — AJ+ (@ajplus) 26 de juny de 2018

La defensa de l'acusada ha considerat que la sentència és "una victòria de la justícia" i representa el "valor de la força de la llei" al Sudan, on la violació per part del marit no constitueix un crim, pel què les activistes i ONG a favor dels drets humans alerten que el cas de Noura no és cap cas aïllat i s'ha de continuar lluitant per incloure al Codi Penal aquest tipus de delictes. El cas de la noia va moure consciències dins i fora del Sudan i es va promoure una campanya internacional per demanar clemència al president del país, Omar al-Baxir, en cerca i captura pel crims contra la Humanitat pel Tribunal Penal Internacional.

La portaveu de la Iniciativa contra la Submissió de les Dones, Tahani Abbàs, també ha expressat la seva satisfacció per la decisió judicial, després que aquesta ONG portés a terme una campanya de solidaritat amb la jove. Abbàs va assegurar que "la sentència torna la confiança en la justícia" tot i que la Iniciativa esperava que el Tribunal de Cassació declarés a l'acusada innocent. De la mateixa manera, Amnistia Internacional, es va felicitar per haver salvat de la pena capital la noia.