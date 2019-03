Un pres radicalitzat apunyala dos funcionaris en una presó d'alta seguretat a França

Un pres radicalitzat va apunyalar dimarts dos agents penitenciaris, un dels quals va patir ferides greus, a la presó de Condé-sur-Sarthe, a l'oest de França, i es va atrinxerar amb la seva dona, que l'havia anat a visitar a la presó. La dona ha mort pels trets que li va disparar la policia i l'home està ferit de bala. En l'operació hi va intervenir el cos especial de Recerca, Assistència, Intervenció i Dissuasió (RAID).

L'agressor, Michaël Chiolo, es va atrinxerar amb la seva parella a les 9.45 h després d'atacar amb un ganivet de ceràmica dos funcionaris, un dels quals va resultar ferit de gravetat, encara que la seva vida no corre perill, segons el ministeri de Justícia, que considera els fets un atac terrorista.

El pres i la dona es trobaven en el moment dels fets en l'anomenada unitat de vida familiar, un apartament moblat i separat de la zona habitual de detenció en què els presos poden rebre els seus familiars en la intimitat.

El detingut està condemnat a 30 anys de presó per detenció, segrest, segrest amb resultat de mort i robatori amb arma, i a un altre any per apologia pública d'un acte terrorista, i no podia ser posat en llibertat fins al 2038. Segons el delegat del sindicat FO en aquesta presó, Alassanne Sall, el reclús va cridar "Al·lahu-àkbar" (Al·là és el més gran) en el moment de l'atac.

La presó de Condé-sur-Sarthe és una de les dues amb més mesures de seguretat de tot el país, tal com va explicar la titular de Justícia Nicole Belloubet, segons la qual les autoritats treballen amb la hipòtesi que la dona va proporcionar al seu marit el ganivet ceràmic, que passa desapercebut en els detectors de metalls.

Els sindicats han anunciat una vaga a partir de demà a les presons de tot el país per demanar millores de les condicions de seguretat.