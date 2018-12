Els 'armilles grogues' es manifesten per sorpresa al centre de París

Els anomenats 'armilles grogues' s'han manifestat aquest dissabte per sorpresa al centre de París. En un principi ho havien de fer a Versalles, a l'oest de la capital francesa, però han despistat les forces de seguretat i s'han concentrat en ple centre de la ciutat. Amb tot, la policia ha aconseguit bloquejar-los amb gasos lacrimògens a la plaça de la Madeleine, a poca distància del palau presidencial de l'Elisi.

És el sisè dissabte en què els 'armilles grogues' protagonitzen mobilitzacions a França. Aquesta vegada han sigut menys nombroses. Per exemple, als Camps Elisis i a la plaça de la Concòrdia, les cafeteries i els restaurants han obert amb normalitat, i la majoria de les botigues també han aixecat la persiana. Només alguns comerços de productes de luxe han preferit tancar.

Segons la policia, unes 800 persones han protestat al centre de la capital. En canvi, dissabte passat el nombre de manifestants va ser de 4.000. "S'ha posat en marxa un dispositiu de seguretat proporcional i adaptat a les necessitats", han informat fonts del ministeri de l'Interior francès, que aquest cop no han volgut detallar la quantitat d'agents mobilitzats. La setmana passada fins a 69.000 efectius van ser desplegats a tot el país, 8.000 dels quals a París.

A la resta del país també s'han registrat talls de carreteres durant el sisè dissabte de mobilitzacions. S'han format llargues cues de vehicles a la Jonquera, per exemple.

Un mort en un accident a Perpinyà

Un home de 36 anys va morir a Perpinyà divendres a la nit quan el seu vehicle es va encastar contra un camió estacionat al costat d'una protesta dels 'armilles grogues'. De fet, les mobilitzacions d'aquest moviment ja van començar divendres. L'incident va tenir lloc a les 22.30 hores al peatge sud de Perpinyà. La Fiscalia ha obert una investigació per aclarir els fets.

El president francès, Emmanuel Macron, va anunciar el 10 de desembre diverses mesures per calmar l'ànim i posar fi a les cada cop més violentes mobilitzacions dels 'armilles grogues'. En concret, va anunciar un augment del salari mínim de 100 euros mensuals i la reducció d'alguns impostos. Anteriorment Macron també s'havia fet enrere amb el polèmic augment de la taxa dels carburants, que va ser el detonant de les protestes. El govern francès va assegurar que l'increment no s'aplicaria el 2019. Amb tot, aquestes mesures no convencen gaire els 'armilles grogues'.