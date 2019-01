Un menor assassinat durant les protestes en contra de Nicolás Maduro

Simpatitzants del chavisme i de l'oposició veneçolana s'han manifestat aquest dimecres pels carrers de Veneçuela per donar suport o qüestionar el seu president, Nicolás Maduro. L'oposició ha convocat diverses marxes arreu del país per denunciar la "usurpació" del govern.

De moment hi ha més d'una quarantena de detinguts, i un jove de 16 anys ha mort mentre participava en una manifestació antigovernamental a Caracas, segons ha informat l'Observatori Veneçolà de Conflictivitat Social (OVCS). "Condemnen l'assassinat del jove Alixon Pizani amb arma de foc durant la manifestació a Catia, Caracas", ha difós l'ONG a Twitter.

Ja fa dues nits consecutives que centenars d'habitants de Caracas surten al carrer per protestar en contra de Maduro, que fa deu dies va assumir el seu segon mandat, en uns comicis qualificats de fraudulents i no reconeguts per gran part de la comunitat internacional.