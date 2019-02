Es revifa la tensió entre el Pakistan i l'Índia després d'un atemptat al Caixmir

L'assassinat de 42 policies del Caixmir ha revifat les tensions entre l'Índia i el Pakistan. Es tracta de l'atac terrorista més mortífer en les tres dècades de conflicte des què es va rebel·lar un grup independentistes contra l'executiu de Nova Delhi.

L'incident es va produir la nit de dijous quan un terrorista suïcida va detonar un vehicle carregat d'explosius mentre passava un comboi format per autobusos de la policia índia. L'autor de l’atemptat ha estat identificat com Adil Ahmed Dal, membre del JeM, un grup terrorista actiu a la zona que equipara la presència índia al Caixmir amb l’ocupació dels Estats Units a l’Afganistan, i que reclama l'annexió de la regió al Pakistan.

Minuts després de l’atac suïcida, van aparèixer dos vídeos a canals de l’aplicació de missatgeria Telegram on Ahmed Dal reivindicava l’autoria. Segons 'The Times of the India', el terrorista va es va inspirar en l’anunci de la retirada dels EUA de l’Afganistan, que considerava una victòria pel moviment ialibà.

Escalada verbal

L'Índia ha responsabilitzat Islamabad de l'atac. Segons l'agència de notícies índia ANI, el primer ministre de l'Índia, Narendra Modi, ha assegurat aquest divendres que el seu govern "castigarà" amb una "resposta forta" l'atemptat que ha fet que "la sang dels indis estigui bullint". Per la seva banda, el ministre de Finances indi, Arun Jaitley, ha assegurat aquest divendres que faran tot el possible per aconseguir "l’aïlllament total del Pakistan de la comunitat internacional"

Segons Ana Ballesteros, investigadora associada del Cidob, les acusacions de Nova Delhi estan fonamentades perquè "es coneix el suport de l’establishment [de l’exèrcit i l’ISI, el poderós servei d'intel·ligència] pakistanès a Masood Azhar, líder del JeM que viu al Pakistan". L'analista explic que el líder terrorista està "localitzat i protegit" per les autoritats pakistaneses.

Ballesteros explica que l’Índia ha demanat a l'ONU que inclogui Azhar en la seva llista de terroristes internacionals, "però la Xina ha bloquejat en repetides ocasions aquesta mesura". .

Per contra, Islamabad ha rebutjat qualsevol relació amb l’atemptat. El portaveu del ministeri d’Afers Exteriors, Mohammad Faisal, ha assegurat a través d’un tuit que "sempre han condemnat els actes violents a la vall [del Caixmir]" i ha afegit que no acceptarà "cap insinuació del govern indi" sense una investigació prèvia.

Attack in Pulwama in IoK is a matter of grave concern.We have always condemned heightened acts of violence in Valley. We strongly reject any insinuation by elements in Indian government and media circles that seek to link the attack to State of Pakistan without investigations.