Un atemptat de l'Estat Islàmic a Kabul deixa 29 morts i 52 ferits

Un nou atemptat ha sacsejat Kabul. Almenys 29 persones han mort i 52 han resultat ferides aquest dijous després que un atacant suïcida de l'autoproclamat Estat Islàmic es fes explotar a prop d'una multitud que celebrava el primer dia de l'any nou afganès. L'incident s'ha produït sobre les 12.00 h, hora local, després que el terrorista fes detonar els explosius que portava incrustats en una armilla.

Tal com ha indicat el ministre de l'Interior del país, Nasrat Rahimi, l'atemptat, que ha tingut lloc entre la Universitat de Kabul i l'Hospital Alia Abad, ha tingut com a objectiu un grup de persones que es dirigien a celebrar el Nowruz -l'any nou- en un temple de la zona. "El suïcida s'ha acostat a la gentada primer amb una motocicleta i després a peu, amb la intenció d'entrar a la mesquita però, en no aconseguir-ho, ha fet detonar la seva armilla amb explosius davant de les instal·lacions de l'Hospital Ali Abad", a l'oest de la capital afganesa, al barri de Kart-e Sakhi, de majoria xiïta, segons ha informat el portaveu del govern.

540x306 Imatge del carrer on s'ha produït l'atemptat de l'Estat Islàmic. / OMAR SOBHANI / REUTERS Imatge del carrer on s'ha produït l'atemptat de l'Estat Islàmic. / OMAR SOBHANI / REUTERS

Les víctimes són principalment joves. "La majoria dels ferits han sigut inicialment traslladats als tres hospitals d'Istiqlal, Alia Abad i Ibn-e Sina, situats al costat del lloc de l'explosió. Després de rebre tractament bàsic, els ferits són traslladats d'aquests centres a altres d'especialitzats", ha apuntat el portaveu del ministeri de Salut Pública, Wahidullah Majroh, que ha assegurat que "és molt possible que el nombre de víctimes augmenti en les pròximes hores".

L'Estat Islàmic el reivindica

Una hora després de l'atemptat, l'Estat Islàmic n'ha reivindicat l'autoria. Ho ha fet a través de l'agència Amaq, afí als terroristes, i han indicat que "una operació de martiri ha sigut portada a terme contra una mesquita xiïta a Kabul en què s'havia de celebrar el Nowruz". L'Estat Islàmic de Khorasan, d'arrel sunnita, acusa els practicants de l'altra gran corrent de l'Islam d'"heretges i blasfems".

No és, ni molt menys, el primer cop que el Daeix llança un atac similar a l'Afganistan. El 9 de març 10 xiïtes van perdre la vida en un atemptat semblant contra un complex de mesquites als afores de Kabul. Al desembre, dos grups de l'Estat Islàmic van atacar la mesquita d'Imam Zamam, a la capital, i un complex de mesquites a la província de Ghor, on el grup és actiu. A més, aquesta mateixa mesquita, la d'Imam Zamam, ja havia sigut víctima del Daeix a l'octubre, quan 45 fidels van resultar morts en una altra massacre.

540x306 Les víctimes han estat traslladades a hospitals propers. / OMAR SOBHANI / REUTERS Les víctimes han estat traslladades a hospitals propers. / OMAR SOBHANI / REUTERS

Els talibans, per la seva banda, no han tardat a dir que els seus homes "no hi han tingut res a veure". El portaveu de la formació insurgent, Zabiullah Mujahid, ho ha anunciat a través del seu perfil de Twitter. Malgrat que aquest cop no ha sigut el cas, l'historial d'atacs d'aquest grup terrorista els sol situar com a sospitosos.

De fet, dissabte passat, tres civils van morir i quatre més van resultat ferits en un atac suïcida dels talibans amb un cotxe bomba en un parc industrial de Kabul.

Onada d'atacs

El d'aquest dijous se suma a una llista interminable d'atemptats a l'Afganistan. Els últims mesos, els atacs a la capital afganesa s'han intensificat; el més important va tenir lloc a finals de gener després que els talibans fessin explotar una ambulància carregada d'explosius enmig d'un carrer cèntric de Kabul. En aquella ocasió van morir més de cent persones.

Després d'aquell atac, les autoritats afganeses van revisar tot el pla de seguretat de la ciutat i van substituir-lo per un de nou amb l'objectiu d'evitar més grans atemptats. A més, el president Ashraf Ghani va intentar conversar a finals de febrer amb els talibans per tal de trobar una solució pactada al conflicte, encobert i silenciat, que viu el país des de la invasió nord-americana l'any 2001.