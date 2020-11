Austràlia portarà a judici els crims de guerra dels seus soldats a l'Afganistan

Austràlia vol portar a judici els membres del seu exèrcit que van cometre crims de guerra entre el 2005 i el 2016, durant la guerra de l'Afganistan. El primer ministre, Scott Morrison, ha anunciat la creació d'una oficina especial d'investigació que tindrà autoritat per fer seure davant de la justícia els sospitosos d'haver comès aquests delictes, entre els quals hi hauria, suposadament, execucions extrajudicials de civils i maltractaments a presoners de guerra.

I això s'ha conegut la setmana que està previst que es faci públic un informe elaborat internament per les forces armades australianes per analitzar les denúncies de males pràctiques per part d'unitats de l'elit de l'exèrcit desplegades a l'Afganistan. L'informe ja va ser lliurat la setmana passada al govern i Morrison ja ha advertit que el document donarà "notícies dures i difícils" als australians.

"Donades les acusacions de presumptes males conductes greus i possiblement delictives, les qüestions plantejades en la investigació s'han d'avaluar, investigar i, quan les acusacions siguin fonamentades, processar davant els tribunals", ha afirmat el primer ministre, que ha avançat que "hi ha un nombre significatiu d'incidents o qüestions que han de ser investigades més a fons, i aquesta investigació serà intrínsecament complexa".

Aquesta complexitat justifica, segons Morrison, el nomenament d'un equip d'investigació centrat exclusivament en aquests casos, ja que el procediment podria desbordar la capacitat de la Fiscalia en cas que fos aquest organisme qui l'hagués d'assumir. L'oficina d'investigació, que dependrà del ministeri de l'Interior, començarà a treballar a principis de l'any que ve i el govern australià confia que comptarà amb la col·laboració internacional per a l'avaluació de les denúncies.

55 incidents investigats

Tot i que Morrison no va revelar cap detall concret de l'informe, la setmana passada es va publicar que la investigació abastava 55 incidents diferents i que s'havia elaborat a partir d'entrevistes a 366 testimonis dels fets.

Des de fa anys diversos mitjans australians han publicat informacions relatives a suposats crims de guerra comesos per membres del seu exèrcit durant la seva presència a l'Afganistan. L'any 2017 la televisió pública del país, ABC, va emetre una sèrie de reportatges que recollien diversos casos de mala praxi de soldats australians a l'Afganistan. El 2019 la policia va escorcollar les oficines de la cadena arran de la difusió d'aquestes informacions, per haver fet públic, presumptament, material classificat. Aquest mes de març la mateixa cadena va mostrar un vídeo on es veia un membre de les forces especials disparant al cap a un home afganès desarmat.

A banda de la investigació judicial dels fets, el govern australià també ha anunciat que posarà en marxa un pla per canviar la cultura interna de l'exèrcit. "És l'entorn, és el context, són les normes, és la cultura i són els comandaments que es van quedar amb els braços plegats davant d'aquests fets", ha dit Morrison.

Austràlia va enviar a l'Afganistan uns 1.500 soldats des de l'esclat de la guerra, el 2001. En una primera fase la seva aportació era fonamentalment logística, però a partir del 2005 s'hi van desplegar uns 150 membres de les forces especials i és per això que la investigació se centra només en fets que van tenir lloc a partir de llavors. Actualment hi ha uns 400 soldats australians en territori afganès.