El balanç del terratrèmol d'Indonèsia podria superar els 5.000 morts

El balanç oficial de víctimes del terratrèmol i el tsunami que van sacsejar Indonèsia fa deu dies és de 1.944 morts, però les autoritats alerten que quan s'arribi a les zones més afectades de Palu la xifra es podria triplicar.

Els equips d'emergència continuen buscant supervivents a les localitats de Balaroa i Petobo, on "no s'ha pogut localitzar unes 5.000 persones", segons ha informat Sutopo Purwo Nugroho, portaveu de l'agència nacional de catàstrofes. El terratrèmol fa causar una liqüefacció: la superfície del terra es va tornar líquida i va engolir milers de cases en el fang.

"Però encara estem intentant confirmar la xifra i recollint dades. No és fàcil obtenir una xifra exacta de la gent que està atrapada per les esllavissades, la liqüefacció o el fang", ha precisat l'expert.

Les esperances de trobar supervivents deu dies després del doble desastre s'esvaeixen i dijous els equips de rescat acabaran la recerca i es donarà oficialment per morts tots els desapareguts. "Seria un miracle trobar algú amb vida", ha reconegut Muhammad Syaugi, cap de l'agència de recerca i salvament. A partir de dijous les zones més afectades poden ser designades com a fosses comunes i es deixaran com han quedat, segons el govern.

El nombre de persones que necessiten ajuda humanitària urgent s'ha disparat fins a 200.000 i, encara que països com el Regne Unit, els Estats Units, l'Índia, Austràlia o el Japó han enviat ajuda massiva, falten aliments i aigua potable. A les zones que han quedat inaccessibles l'ajuda s'ha de llançar des d'helicòpters.

Algunes escoles han tornat a funcionar aquesta setmana per començar a recomptar quants alumnes tindran després del terratrèmol, tot i que encara no estan en condicions de reprendre les classes.