Un canadenc segrestat pels talibans, acusat ara d’abusos

Joshua Boyle, el canadenc que va estar segrestat amb la seva dona durant gairebé cinc anys a l’Afganistan i que va ser alliberat el passat octubre, ha sigut detingut a Ottawa per presumptes abusos sexuals, segrest i amenaces de mort. L’advocat de Boyle, Eric Granger, ha assegurat que el seu client és “innocent” i que “mai abans no s’havia ficat en problemes”. Així mateix, va explicar que de moment desconeix quines proves exactes hi ha contra ell.

Joshua Boyle, de 34 anys, i la seva dona, la nord-americana Caitlan Coleman, van ser segrestats pels talibans a l’Afganistan el 2012, i van estar captius durant gairebé cinc anys, fins al passat 14 d’octubre, quan van ser alliberats al Pakistan gràcies a una operació de les forces de seguretat d’aquell país, que van actuar després de rebre informació dels serveis d’intel·ligència nord-americans. Durant els anys que van estar segrestats, la parella va tenir tres fills, que també van ser alliberats conjuntament amb els pares per les forces pakistaneses. Els nens tenien llavors entre sis mesos i quatre anys. Boyle també va assegurar aleshores que havien tingut una quarta filla però que havia estat assassinada pels talibans durant el segrest, i que aquests també havien violat la seva dona.

La policia d’Ottawa acusa Boyle de quinze delictes. En concret, de vuit intents d’assalt, dues agressions sexuals, dos intents de segrest i un delicte d’amenaces de mort. Tots els incidents s’haurien produït després que el canadenc fos alliberat dels seus captors. O sigui, entre el 14 d’octubre i el 30 de desembre. Les víctimes, però, no han sigut identificades.

L’acusat va haver de comparèixer breument davant un tribunal dilluns a Ottawa, i ho haurà de tornar a fer a començament de la setmana vinent. De moment es troba sota custòdia policial. La seva dona ha atribuït la conducta del seu marit a “la tensió i el trauma que va haver de suportar” durant tants anys de captiveri i als efectes que això ha tingut “en el seu estat mental”, segons va explicar en declaracions al diari Toronto Star. “Amb compassió i perdó, espero que hi hagi ajuda i tractament per a ell”, va afegir en referència al seu marit. Ella, en canvi, assegura que es troba bé. “Els nens i jo estem sans i aguantem com podem”, van ser les seves paraules exactes.

Joshua Boyle i Caitlan Coleman viuen actualment amb els seus fills en un apartament a Ottawa. Durant les últimes setmanes van tornar a aparèixer als mitjans de comunicació del Canadà perquè van difondre a les xarxes socials fotografies d’ells amb el primer ministre canadenc, Justin Trudeau, al seu despatx oficial. A les imatges es veu al cap del govern del Canadà agafant en braços el fill més petit de la parella.

La família i les amistats de Boyle i Coleman descriuen la parella com “idealistes i ingenus”, amb “fortes conviccions” i “inclinacions humanitàries”. Ella ja estava embarassada de 7 mesos quan van anar a l’Afganistan. Ningú no entén com es van aventurar en un país tan perillós en el seu estat.