La caravana de migrants queda bloquejada a Mèxic

La caravana de migrants centreamericans que pretén arribar als Estats Units a peu està bloquejada a la frontera entre Mèxic i Guatemala, mentre el govern de Donald Trump continua pressionant el seu veí del sud perquè els impedeixi avançar.

Molts dels migrants, la majoria dels quals fugen de la violència i la pobresa d'Hondures, han passat la nit sota la pluja al pont del riu Suchiate, que connecta els dos països, després que agents antiavalots de la policia mexicana tanquessin el pas fronterer que alguns migrants havien aconseguit creuar. La policia guatemalenca ha traslladat 62 hondurenys en dos autobusos per descongestionar la zona.

Des de fa dies Trump exigia aturar la mobilització que ha irromput en la campanya de les eleccions de mitjà mandat que se celebraran als Estats Units el 6 de novembre. Washington ha amenaçat de tallar l'ajuda a la regió, tancar la frontera amb Mèxic i desplegar-hi l'exèrcit.

Pla de retorn

El president hondureny Juan Orlando Hernández s'ha d'entrevistar amb el seu homòleg guatemalenc Jimmy Morales per posar en marxa una estratègia per fer retornar els migrants al seu país. Un alt càrrec de Guatemala ha dit a Reuters que el to del president nord-americà és "molt preocupant" i que Washington els ha instat a actuar "com a aliats". També ha reconegut que la situació "és molt delicada, perquè podria donar peu a noves caravanes".

Divendres agents antiavalots van aturar els migrants amb escuts i gasos lacrimògens. Alguns han optat per tirar-se al riu i entrar il·legalment al país, però la majoria s'han quedat al pont, que s'ha convertit en un improvisat camp de refugiats. Les criatures, les dones i els homes de la caravana han caminat durant cinc dies i asseguren que no poden tornar enrere.

El govern mexicà els ha ofert que es registrin individualment i demanin asil, cosa que la majoria ha rebutjat perquè els impediria entrar als Estats Units. El secretari d'estat nord-americà Mike Pompeo s'ha desplaçat a Ciutat de Mèxic per reclamar al govern d'Enrique Peña Nieto que aturi els migrants.

Seguir endavant o tornar a casa

"Lluitaré, ho tornaré a provar", diu l'hondurenya Hilda Rosa envoltada dels seus quatre fills adolescents. Quan li han preguntat per què han marxat del seu país, respon: "Ja saps per què: violència i atur". Els migrants provenen d'Hondures, el Salvador i Guatemala, que estan entre els països més pobres i més violents del continent. Hi ha camperols, mestresses de casa, estudiants... que han emigrat en família o en grups d'amics. Alguns estan disposats a tornar, com José Ramon Rodríguez, un treballador de la construcció de 45 anys de la ciutat hondurenya d'El Progreso: "Demà ens en anem a casa", deia, mentre els seus companys assentien. Al costat, Osman Melgar es curava una ferida que es va fer en una cama quan va caure fugint dels cops de la policia.

El govern mexicà ha establert un fort dispositiu de seguretat per controlar que els migrants no es llancin al riu per entrar il·legalment al país. Eunice Rendon, coordinadora de l'ONG Agenda Migrante, alertava que "sempre que hi ha una caravana envien més policies a la frontera sud, però mai havíem vist res tan dramàtic com això".