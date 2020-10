Un adolescent mort el 2006, candidat del Vaticà per ser el patró d'internet

260x366 Carlo Acutis / WIKIPEDIA Carlo Acutis / WIKIPEDIA

Internet podria tenir aviat un patró més adient que l'actual. Des del 2002, per decisió del papa Joan Pau II, el càrrec correspon a sant Isidor de Sevilla, un teòleg nascut l'any 559 (catorze segles abans que la xarxa global comencés a funcionar) i que tenia com a únic mèrit per ocupar-lo el fet d'haver intentat compilar tot el coneixement de la seva època en una enciclopèdia. Però ara l'Església té un nou candidat per a aquest lloc, amb un perfil clarament més idoni. Es tracta de Carlo Acutis, un noi italià que va morir el 2006 amb només 15 anys, que acaba de ser beatificat i que, a causa del seu interès per la xarxa, encaixaria a la perfecció en aquesta responsabilitat.

Tot i que va néixer a Londres, el 3 de maig del 1991, Carlo Acutis era fill d'un matrimoni de Milà, on la família es va instal·lar novament quan ell tenia pocs mesos. El noi va estudiar en escoles religioses i, segons el relat de la seva mare recollit pel diari italià Il Corriere della Sera, amb set anys va demanar fer la primera comunió, per a la qual cosa va haver de demostrar la seva maduresa davant de l'arquebisbe Pasquale Macchi, exsecretari del papa Pau VI. La fe cristiana va ser una de les seves obsessions; l'altra era la informàtica. Amb vuit o nou anys, explica la seva mare, va demanar que li compressin un ordinador, i se'n va fer inseparable. Tan inseparable com del rosari, que passava cada dia, la mateixa freqüència amb què anava a missa.

Acutis va unir les seves dues grans passions amb la creació d'un portal web en què volia recopilar tots els miracles eucarístics reconeguts per l'Església. Aquest projecte va donar lloc també a una exposició que s'ha pogut visitar en països dels cinc continents. També va crear webs per al seu institut i la seva parròquia.

L'octubre del 2006 el jove va patir una leucèmia especialment greu i fulminant, que li va provocar la mort només tres dies que li fos diagnosticada. Va morir el 12 d'octubre del 2006 en un hospital de Monza, però, per petició expressa seva, va ser enterrat a Assís. La seva mare explica que al funeral hi van assistir moltes persones que ella no coneixia de res: nens, rodamons i ancians a qui el noi havia ajudat, fent de voluntari en menjadors socials, oferint-los els diners que havia estalviat o visitant-los per fer-los companyia.

Un miracle al Brasil

Però amb tot això no n'hi havia prou per iniciar un procés de beatificació, el pas previ indispensable per convertir-se en sant. Calia un miracle, i es va produir, segons el relat oficial, el 12 d'octubre del 2010, just en el quart aniversari de la seva mort, en una església del Brasil: després de tocar un tros del pijama d'Acutis que hi havia al temple com a relíquia, un nen amb una greu malaltia del pàncrees es va curar completament de manera instantània i inexplicable. El papa Francesc va donar validesa al miracle el 21 de febrer d'aquest any, i d'aquesta manera va començar el procés de beatificació, que es va completar el 10 d'octubre en una cerimònia celebrada a la basílica de Sant Francesc d'Assís. D'aquesta manera, Carlo Acutis es va convertir en el beat més jove del segle XXI i en el primer mil·lennial que adquiria aquesta condició.

El dia de la beatificació es va presentar com a relíquia el seu cor, que es conserva dins d'una urna a l'església on es va dur a terme la celebració. La resta del cos del beat està exposat, des de l'abril del 2019, en una altra església de la mateixa localitat. Per aquest motiu, el seu cos ha estat tractat amb diverses tècniques de conservació i la cara va ser reconstruïda amb una màscara de silicona. Un canal de YouTube emet en directe, 24 hores al dia, imatges del sepulcre del que potser un dia serà el patró d'aquest portal de vídeos i de la resta d'internet.