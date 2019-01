90 cavalls morts per l’onada de calor a Austràlia

Les temperatures properes als 50 graus que està patint Austràlia aquests dies, a més de batre rècords històrics al país, han deixat episodis tràgics i insòlits, com la mort massiva de cavalls salvatges. Fins a 90 animals d’aquesta espècie van morir la setmana passada prop d’Alice Springs, a la província Territori del Nord, a causa de les altes temperatures. Uns guardaboscos els van trobar tots junts en un abeurador que s’havia quedat sec. Uns 40 ja estaven morts a causa de la deshidratació i la inanició, i els que encara vivien van haver de ser sacrificats perquè estaven ja agonitzant.

Els guardaboscos van anar a l’abeurador a investigar perquè la comunitat més propera ja havia detectat l’absència dels cavalls salvatges que acostumava a haver per la zona, segons va explicar el Consell Central de la Terra, una autoritat local. Després de la tràgica troballa, el president d’aquest ens, Ralph Turner, també va visitar el lloc i va publicar fotografies a les xarxes descrivint l’escena com una “carnisseria”. “M’he quedat devastat, mai havia vist una cosa similar, tots aquells cossos, no hauria pogut imaginar mai que pogués passar una cosa així”, va declarar a la BBC.

Veïns de la zona explicaven que l’abeurador en concret acostuma a tenir sempre aigua i els cavalls pràcticament no tenien cap altre lloc a la zona on poder anar a beure.

El consell local va explicar que els animals que encara vivien s’havien hagut de sacrificar i que s’estava planificant també el sacrifici de 120 cavalls salvatges més, a més d’ases i camells que “estan agonitzant de set” en una comunitat propera. “Amb el canvi climàtic totalment a sobre nostre, s’espera que aquest tipus d’emergències tinguin lloc de forma cada cop amb més freqüència i ningú estarà realment preparat ni té els recursos suficients per respondre a això”, va escriure en un comunicat a la premsa el director del consell local, David Ross.

I és que no és la primera notícia d’animals que pateixen les conseqüències més severes de sequeres i esdeveniments vinculats al canvi climàtic en aquest mateix país. A Nova Gales del Sud, a l’est d’Austràlia, es va informar fa uns dies d’una mort massiva de ratpenats. Fins a 100.000 exemplars de 25 colònies diferents d’aquest animal van morir a causa de les altes temperatures. “Senzillament bullen i això afecta el seu cervell”, va explicar a la premsa local la responsable d’una d’aquestes colònies, Kate Ryan.

A més, fins a un milió de peixos morts van aparèixer també a la ribera dels rius a l’est d’Austràlia, un fet sobre el qual el govern ha impulsat una investigació, segons la BBC.

Temperatures de rècord

A Alice Springs, prop d’on es van trobar els cavalls salvatges morts la setmana passada, les temperatures han superat els 42 graus durant almenys dues setmanes, uns sis graus més de la mitjana habitual per al mes de gener, segons l’agència de meteorologia australiana. Un informe del 2018 d’aquesta organització ja va advertir que el canvi climàtic havia provocat un increment dels episodis extrems de calor en el país. L’agost d’aquell any, part de la zona oriental d’Austràlia van patir la pitjor sequera de la seva història, almenys que es recorda. Els anys 2017 i 2018 van ser el tercer i quart any més calorosos mai registrats.

Però les temperatures de la setmana passada, sobretot al sud d’Austràlia, estan arribant a xifres mai vistes des del 1939. Una onada que, a més de la mort d’animals salvatges, ha provocat incendis i un increment dels ingressos hospitalaris.